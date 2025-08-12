U moru vijesti koje nas svakodnevno okružuju, priča iz Virovitice dokazuje da su dobri ljudi, i to oni najmanji, naša najveća nada.

Sklonište za životinje Virovitica podijelilo je dirljivu gestu petogodišnjeg Jone Timer, koji je vlastitim rukama, uz pomoć majke, izradio narukvice, prodao ih, a sav prihod iskoristio kako bi kupio hranu za pse u skloništu.

Jona i njegova mama Antonija ideju su dobili zahvaljujući Dexu, psu kojeg je obitelj udomila iz istog skloništa.

– Kad smo bili na moru, vidjeli smo kako tamo djeca prodaju narukvice i svidjela nam se ta ideja. Ubrzo je Jona bio oduševljen idejom, osobito jer je sudjelovao u svemu – od izrade narukvica, prodaje u centru Virovitice, pa do kupovine hrane i odlaska u sklonište da nahranimo i pomazimo životinje – ispričala je mama Antonija.

Odaziv građana bio je izniman. Jona i mama Antonija svoj su mali štand postavili u samom centru Virovitice, a već nakon kratkog vremena kasica za donacije počela se puniti. Ljudi su zastajali, raspitivali se, smiješili se dječaku koji je s ponosom pokazivao narukvice koje su izradili. Neki su ih kupili za uspomenu, drugi su jednostavno ubacili novac u kutiju, govoreći da im je dovoljna sama Jonina namjera.

– Podrška roditelja, dječak ispunjen ljubavlju i ponosom, svima bi nam trebali biti uzor i prozor u budućnost sa što manje napuštenih, kako životinja, tako i ljudi. Ne postoje riječi koje bi mogle u potpunosti izraziti zahvalnost nad ovim činom dobrote. Hvala – poručili su iz Skloništa.

(icv.hr, žđl)