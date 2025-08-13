Niske temperature tijekom ožujka ove godine koje su se spuštale i do minus 5 Celzijevih stupnjeva napravile su značajnu štetu, posebno na nasadima ranih sorata marelica, bresaka, trešanja i šljiva, pogotovo na osunčanim površinama gdje je mraz bio najizraženiji. Slična situacija nastavila se u travnju, a mraz je ovisno o županijama ostavio više ili manje traga. Što se Virovitičko-podravske županije tiče, slična je situacija kao i u susjednoj Osječko-baranjskoj županiji gdje je mraz pogađao neravnomjerno, tako da su neki voćnjaci, u ovom slučaju šljivici znatno stradali, a u nekima pak već dugo nije bilo rodnosti šljive kao ove godine.

To nam je potvrdio i voćar Niko Gudeljević iz Gaćišta u općini Suhopolje kod kojega je berba šljive u tijeku, a radi se o parceli oko dva hektara u Gaćištu na kojoj su posađene šljive i orasi.

– Orasi su stradali od vremenskih nepogoda, međutim šljive nikad rodnije i zdravije, kao da su ih orasi sačuvali. Jer, sistem sadnje je orah – šljiva – orah – šljiva i tako redom – rekao nam je Niko, koji nas je proveo kroz svoj voćnjak na kojemu je zasađeno oko 200 stabala raznih vrsta šljiva, od kojih je jedan dio pobran, a drugi nestrpljivo čeka da se to učini jer grane jedva da mogu držati mnogobrojne krupne plodove ovog voća.

– Od sorti šljiva imam kalifornijsku plavu, čačansku rodnu, čačanku najbolju, ljepoticu i stanley. Šljive su stare 14 godina, a prije su na ovom terenu, kod tadašnjih vlasnika, bile posađene žitarice, a kasnije kamilica i duhan. Od 2011. godine, kada sam kupio ovu parcelu, na njoj su posađeni orasi i šljive. Kad napravim rezime unatrag deset godina, ne mogu biti nezadovoljan jer sam u većini tih godina imao dobar urod. Bilo je naravno i loših godina, primjerice prošla godina kada sam imao jedva 10 posto uroda šljive u odnosu na ovogodišnji. Razlog je uvijek isti – hladno vrijeme i mraz, a potom pojava raznih bolesti voća i slično. Upravo mi je taj mraz u travnju “obrao” orahe, pa sam pomislio da će slična situacija biti i sa šljivama, no pogledajte oko sebe, šljiva nikad rodnija – pokazao nam je Niko, a njegovi vrijedni berači punili su posude lijepim, krupnim i kvalitetnim šljivama.

– Vjerujem da ću ove godine imati barem sedam do osam tona šljiva i to smatram odličnim urodom, tim više što su šljive, osim što su rodne, i vrlo dobro podnijele sve vremenske prilike i neprilike – rekao je Niko, a u razgovor se uključila i njegova “desna ruka” sin Zoran koji je nam je spomenuo još nešto bitno za dobar plod.

– Nikako ne smijemo izostaviti pravilnu obradu tla, malčiranje, gnojidbu, kao i pravodobno tretiranje preparatima na bazi bakra i potrebnim insekticidima. Posljednje je bilo otprilike prije dva mjeseca. Nakon toga nismo ničim tretirali – rekao nam je Zoran, koji je ujedno i vozač traktora s prikolicom. Dok smo razgovarali, prikolica se sve više punila jer šljivu je trabalo odmah prevesti u za nju namijenjeni prostor na OPG-u.

– Kako uberemo, tako i prodamo. Sve to obavljamo na kućnom pragu, a dolaze nam ljudi iz naše, ali i drugih županija, među kojima i onih južnijih. Sretni smo jer hvale našu šljivu i vrlo su zadovoljni njenim izgledom i okusom. Zadovoljni smo i zbog toga što je šljiva i dalje jedno od najtraženijih voća koje se osim svježeg može konzumirati i u raznim džemovima, pekmezima, kao osušeni plod, a o rakiji šljivovici da i ne govorimo – s osmijehom je zaključio naš razgovor Niko Gudeljević.

(icv.hr, bs)