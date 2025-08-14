Iz Suhopolja dolazi posebna kandidatkinja izbora za Najuzorniju seosku ženu Hrvatske, koja svojim životom pokazuje da seoska žena danas može biti mnogo više od poljoprivrednice. Zdravka Matković nositeljica je obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva “Zamak”, učiteljica razredne nastave, glazbenica, čuvarica kulturne baštine i ponosna majka dvoje djece.

– Odlučila sam pokazati da seoska žena više nije ona kakva je nekad bila. Danas ona može biti svestrana. Ja sam i majka, i učiteljica, i glazbenica, čuvarica baštine, inovatorica i poljoprivrednica. Sve što želiš možeš biti, bez obzira što živiš na selu – poručuje Zdravka.

Na OPG-u “Zamak”, nazvanom prema inicijalima članova obitelji, Zdravka uzgaja ratarske kulture i batat. Sama godišnje proizvede oko 25 tisuća presadnica, a berba daje i do 30 tona batata. Na polju je odrasla, kako kaže, „s rukama u zemlji“. Ljubav prema poljoprivredi prenijeli su joj preci koji su zemlju obrađivali od 18. stoljeća.

– Volim miris zemlje, toplinu koju daje, volim plodove koji iz nje dolaze. Za mene zemlja nije samo posao, ona je podsjetnik na djetinjstvo, mir i ponos – jer su se njome bavile generacije mojih – ističe.

Osim što batat ne tretira pesticidima, zbog čega je posebno omiljen među roditeljima male djece, Zdravka je osmislila i vlastitu liniju domaćih namaza od batata.

– Imam blagi, ljuti i s medvjeđim lukom. Ljudi koji su ih probali oduševljeni su. Registracija je u tijeku i planiram krenuti u pravu proizvodnju – kaže nam zadovoljno.

Zdravka je nasljednica bogate obiteljske tradicije u kojoj su se isprepletali obrt, poljoprivreda, obrazovanje i umjetnost. Posebno je ponosna na očuvanje tehnike modrotiska, tradicionalnog načina bojanja tkanine u plavo koja je 2018. upisana na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine.

– Hrvatska to još nema službeno prijavljeno. U dogovoru s virovitičkim muzejom odlučili smo nastaviti projekt i biti prvi – kaže.

Upravo iz te ljubavi prema baštini proizašla je i manifestacija „Grofova kočija“, kulturno-umjetnički događaj koji okuplja brojne udruge i posjetitelje.

– U lipnju okupljamo cijelo mjesto, imamo koncerte i druženja. To je nešto čime se posebno ponosim jer širi pozitivnu energiju i oživljava naše Suhopolje – dodaje.

Obrazovanje je u njezinoj obitelji generacijska misija – i djed, i majka, a uskoro i kći dijele učiteljski poziv. Zdravka predaje u Područnoj školi Borova i organizira radionice za djecu, potičući njihov razvoj kroz kreativne i edukativne sadržaje.

Glazba je druga velika ljubav. Predsjednica je Glazbene udruge Contesse i članica istoimenog vokalnog ansambla s kojim nastupa diljem Hrvatske i osvaja zlatne nagrade na natjecanjima poput Croatia Cantat i Aurora Cantat. Uz to vodi dječju vokalnu akademiju i prenosi glazbenu tradiciju na mlađe generacije.

– Njegujemo a cappella pjevanje i želimo da i djeca osjete ljepotu tog glazbenog izraza. Glazba je u našoj obitelji prisutna generacijama, od crkvenih zborova do filharmonije – priča nam ponosno.

Zdravka vjeruje da izbor za Najuzorniju seosku ženu ima važnu misiju.

– Treba pokazati što žena radi danas, što je radila u prošlosti, ali i da seoska žena može biti sve strana. Ja sam primjer da se može uspješno spojiti majčinstvo, posao, tradicija, poljoprivreda i glazba – naglašava.

Iako se sama ne bi prijavila, potaknula ju je prijateljica i poljoprivredna savjetnica Mirela Šarić Jovičić.

– Ona me prijavila i rekla da vidi potencijal. To mi je bila čast i znak da možda zaista nešto vrijedim – kaže skromno.

Za Zdravku, najveće životno bogatstvo ipak je biti majka dvoje djece. A njezin životni moto mogao bi stati u jednu riječ: tradicija – ona koju čuva, razvija i prenosi dalje, spajajući ruralno i urbano u jedinstvenu životnu priču.

Uz Zdravku, Virovitičko-podravsku županiju na ovogodišnjem izboru za Najuzorniju seosku ženu Hrvatske predstavljat će i Marija Komar iz Vukosavljevice. Natjecanje će se održati 11. listopada

