U malenom selu Vukosavljevica, u općini Špišić Bukovica, Marija Komar svakodnevno dokazuje da je život na selu i izazov i privilegija. Udana i majka dvoje djece, od mladosti je posvećena poljoprivredi, a udajom je nastavila graditi i širiti obiteljsko gospodarstvo koje danas obrađuje 10 hektara zemlje te hektar i pol plastenika.

U tim plastenicima, zajedno sa suprugom i djecom, uzgaja razne kulture sezonskog povrća. Sve se radi ručno, od sijanja sjemena i uzgoja sadnica do presađivanja, berbe i plasiranja proizvoda na tržište.

– Život na selu nije lagan, ali ima posebnu čar. Znaš što znači trud, rad i cijeniti ono što imaš – kaže Marija.

Polje i plastenici nisu jedina mjesta gdje Marija ulaže svoj trud. Aktivna je u društvenom životu sela i župe, članica Udruge podravskih proizvođača povrća, a slobodno vrijeme rado posvećuje izradi ukrasa i aranžiranju cvijeća.

– Na ovaj izbor prijavila sam se kako bih pokazala tko je žena sa sela – radnica, čuvarica tradicije i prirode. Već me godinama nagovaraju prijatelji, ali uvijek je bilo drugih obaveza. Ove godine odlučila sam sama, na ponos svog sela i općine – ističe.

Za nju je već i samo sudjelovanje veliko priznanje.

– Sve žene koje se prijave pobjednice su na svoj način. Važno je da se čuje za naše gospodarstvo, mjesto i općinu. To je promocija nas malih OPG-ova i svih ljudi koji stoje iza nas – naglašava.

Prošle je godine na izboru sudjelovala u pratnji i iz prve ruke vidjela koliko je natjecanje posebno.

– Sve te žene su kraljice i pobjednice. Kad to vidiš uživo, shvatiš koliko truda, rada i ljubavi stoji iza svake od njih – zaključuje Marija.

Uz Mariju, Virovitičko-podravsku županiju na ovogodišnjem izboru za Najuzorniju seosku ženu Hrvatske predstavljat će i Zdravka Medvecki Matković iz Suhopolja. Natjecanje će se održati 11. listopada, a u proteklih 25 godina ova je županija imala je dvije pobjednice – Svetlanu Bastalić i Ljubicu Litrić – koje su svojim primjerom pokazale koliko ovo priznanje znači ženama sa sela i njihovim zajednicama.

(icv.hr, žđl)