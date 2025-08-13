U srijedu, 13. kolovoza, u 17 sati, ICV radio donosi novo izdanje emisije „Đir po županijama“. Ovoga puta sugovornik je Goran Doležal, načelnik općine Suhopolje.

Slušatelji će saznati zašto se od ove godine Dani općine Suhopolje održavaju pod novim nazivom „Grofovo ljeto“, koje se manifestacije posebno izdvajaju te na koji način lokalne udruge predstavljaju svoj rad. Bit će riječi i o statusu nedavno najavljenih projekata, tradicionalnom obilježavanju Velike Gospe u Suhopolju te o koncertu Željka Bebeka koji bi ove godine mogao privući najveći broj posjetitelja.

Odgovore na ta i druga pitanja potražite u emisiji „Đir po županijama“ u programu ICV radija – srijeda, 13. kolovoza, u 17 sati.

(icv.hr, mk)