“Čestitke i pozdravi” najpopularnija je emisija u programu ICV radija, uz nju već više od 50 godina odrastaju generacije. Tu tradiciju nastavljamo i dalje, a sutra sviramo za mladence Rahelu i Marka. Čestitke i pozdrave koje su im uputili najmiliji emitirat ćemo od 10 sati.

Vjenčanja i godišnjice braka, rođendani i imendani… Sve su to prigode povodom kojih emitiramo ovu emisiju. Cijena jedne želje iznosi 2,50 eura. Mladencima darujemo snimku emitiranih želja, a možete ih poslušati i u repriznom terminu nedjeljom od 13 sati. Za sve informacije i rezervacije termina obratite se na broj 033/ 740 – 000 radnim danom od 7 do 15 sati. Svojim najmilijima uputite čestitke uz odabrane melodije po vašem izboru.

