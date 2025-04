U emisiji ICV radija „Nedjeljom aktualno“ gostovao je Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice. Tijekom trajanja emisije bile su otvorene telefonske linije te su građani imali mogućnost postavljati pitanja gradonačelniku. Jedna od tema o kojoj je bilo riječ je loše stanje ceste kojom se prolazi kroz gradilište na zapadnom ulazu u Viroviticu. Zbog obilnih oborina, bila je gotovo neprohodna te su se mnogi vozači žalili na takve uvjete vožnje.

– Kako pratim komunalni info-centar, vidio sam da ljudi javljaju o tom problemu, išao sam se provesti automobilom i bilo je katastrofalno. Tamo je stavljen frezani asfalt i nastale su rupe koje su napravili teški kamioni. To je prolaz kroz gradilište pa je asfaltiranje stvar investitora – Hrvatskih cesta, čak ni Osijek Koteks, koji je izvođač radova, ne može to sam raditi. Kada se počelo raditi dogovorili smo da se napravi obilazna cesta kroz gradilište te da ljudi ne moraju ići obilaznim pravcem preko Bušetine i Rogovca. Pustili smo promet kroz gradilište. Napravili smo dodatnu prečicu, nasuli smo i proširili poljski put na koji se može ući iz Korije i iz Strossmayerove ulice. Domaći idu tim putem s obzirom na ove rupe. Moj savjet je, s obzirom na to da ne možemo puno napraviti, idite obilaznim pravcem – rekao je Kirin.

Na području Virovitice se provode vrlo vrijedni projekti koji trebaju biti završeni u relativno kratkom roku, a gradonačelnik Kirin pojašnjava:

– Predvidjeli smo rizike koji postoje. Problem je što NPOO, Nacionalni program oporavka i otpornosti, ima rokove. Rok je za sad 2026. godina. Za treću osnovu školu su nam produžili za dvije godine. Nadamo se da će produžiti rokove i za ostale projekte. To je stvar pregovora Vlade RH s Europskom komisijom i ne tiče se samo Hrvatske, nego svih zemalja članica EU. Mislim da će svi biti za to da se produže rokovi jer su to programi za otklanjanje posljedica korone. Upozoravali smo na to, govorili smo da moramo raspisati sve natječaje 2021. i 2022. godine, zbog građevinara kako bi mogli odraditi sve poslove, a ne da nam svi poslovi dođu u 2024. i 2025. godini. Međutim, uvijek to ide u zadnji čas. Sada su svi projekti došli. Obnova je još uvijek u tijeku. Idu novi natječaji za energetske obnove. Novi Program koherentnost i kohezija je krenuo. Imamo još i starije projekte koji se završavaju. ITU mehanizam je krenuo tako da sada imamo i očekuje nas mnogo radova. U našem gradu se provodi preko 30 projekata koji vrijede preko 100 milijuna eura. To je u povijesti grada najveći investicijski val ikada. Investiramo u vrtiće i škole, u opći standard i javnu infrastrukturu – rekao je Kirin.

Kada govorimo o vrijednim projektima i investicijama, ističe gradonačelnik, važno je da se provedeni projekti što snažnije odražavaju u povećanju osobnog standarda građana.

– Nakon uređenja parka i dvorca vidi se povećanje cijena nekretnina. Prodaju se gradilišta i objekti po znatno višim cijenama. Imamo više radnih mjesta u gradu nego radno sposobnog stanovništva. Kada govorimo o EU projektima, oni su imali zadaću da se zbog njih otvaraju novi poslovni subjekti. Kada je završen projekt 5 od 12 za dvorac, otvorilo se nekoliko kafića. Nema praznih poslovnih prostora i ono što je važno reći, Virovitica je živnula. Mi privlačimo regiju od 100.000 stanovnika s hrvatske strane, od Slatine, Daruvara, Grubišnog Polja sve do Koprivnice. Počeli su nam dolaziti i Mađari. Ne samo u šoping odnosno trgovine. Ljudi dolaze u grad iz susjednog Barča i tog dijela Mađarske jer im je ovdje ugodno. U gradu se pomalo podiže standard i to će se sada sve jače osjetiti, osobito izgradnjom brze ceste. Radimo transformaciju planova, kao i kompletnu katastarsku izmjeru. U gradu je gotova, a sada radimo prigradska naselja, a sve to to kako bi sve bilo spremno za investicije – rekao je Kirin.

Cijene najma ili kupnje nekretnina su vrlo visoke, što će Grad poduzeti da se situacija poboljša?

– Grad planira izgraditi stotinjak stanova za priuštivo stanovanje. Pokušali smo s POS programom. Dva puta smo raspisivali natječaj. Prvi puta nije bilo dovoljno zainteresiranih. Drugi puta je bilo dovoljno zainteresiranih, ali su cijene bile previsoke. Čekali smo zakon o priuštivom stanovanju koji je Vlada najavila. Gradili bi stanove za najam za one obitelji koji imaju niža primanja i koje si ne mogu priuštiti nekretninu. Stanovi bi bili u vlasništvu lokalne samouprave, a stanar bi otplaćivao taj stan te bi nakon određenog vremena postao vlasnik stana. Stanarina ne bi bila samo renta nego bi se pretvarala u otplatu. Zakon je izašao, dobio sam prezentaciju od savjetnika ministra. Moje službe sada proučavaju prijedlog zakona pa ćemo izabrati najbolji model. Jedna zgrada je gotova, 45 stanova. Još jednu planiramo. Grad bi tako pustio na tržište oko 100 stanova. To bi možda utjecalo i na cijene stanarina koje su prilično visoke. Mi smo studentski grad, dobro je što imamo Studentski dom. I pored toga je velika potražnja za stanovima. Veliki broj ljudi dolazi ovamo i traži stan. Privatni sektor će ove godine, na području Virovitice, započeti s gradnjom oko 300 stanova – rekao je gradonačelnik.

Što se tiče radnih mjesta i gospodarstva, Ivica Kirin ističe:

– Broj radnih mjesta na području grada Virovitice, u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme, se povećava. Prošle godine smo imali 9128, a ove godine 9729 radnih mjesta. Ima i druga važna stvar koja prolazi ispod radara javnosti. Prošle godine smo potpisali 9 ugovora za početak gradnje u našim poduzetničkim zonama. Sada je potpisano još 4 ugovora. Nedavno smo bili na obilježavanju završetka radova jedne hale gdje će se zaposliti 6 osoba. Sve tvrtke koje ulaze u poduzetničke zone zapošljavaju određeni broj ljudi, od 5 do 10, neke 15. Sada imamo 13 ugovora za naše zone. Naša mega zona zapad je početkom godine od strane Vlade RH proglašena nekretninom od strateškog interesa državu. Vlada će donijeti posebnu odluku kojom našu zonu nudi investitorima – kaže gradonačelnik.

Povodom Uskrsa Grad najugroženijima pomaže isplatom Uskrsnica, o tome gradonačelnik Kirin kaže:

– Odluku o Uskrsnicama smo imali na Gradskom vijeću. Prijedlog je bio da povećamo pomoć najugroženijima. Povećali smo broj korisnika jer smo povećali cenzus na 450 eura. Time smo obuhvatili oko 1500 umirovljenika u odnosu na prijašnjih oko 1000. Kako se povećava cenzus, tako se povećava broj umirovljenika koji ostvaruju pravo na Uskrsnicu. Ove godine ćemo najviše pomoći onima koji su najugroženiji i primaju mirovinu do 200 eura, oni će dobiti Uskrsnicu od 100 eura. Tko prima mirovinu od 200 do 450 eura dobit će 50 eura Uskrsnice – navodi Kirin.

Za kraj je Ivica Kirin poručio:

– Virovitica je u velikoj tranziciji. Iako je već sada jako interesantna, kada se završe svi ti objekti, kad se to sve pripremi, povećat će se broj ulagača u industrijske zone. Ulaganjem u grad, povećava se broj tvrtki u industrijskim zonama. Trenutačno sam grad niti nema dovoljno radne snage, ali ćemo je imati kad se napravi brza cesta na sat vremena od Zagreba. Planiramo grad proširiti za stambene zone i sve ostalo što je potrebno. Konceptualno slažemo prostorne planove koji se ne donose na godinu dana, donose se za sljedećih 10-15 godina. Mi živimo u ovom gradu i moramo se boriti da nam svima bude bolje. Grad ovisi o ljudima, a ne o zgradama i cestama. Ovisi o onima koji u njemu žive, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin ujedno pozvavši sve građane na Prvosvibanjsko druženje koje će se ove godine održati na prostoru ispred hale Viroexpa.

(icv.hr, mk)