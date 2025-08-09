Ove nedjelje, 10. kolovoza, od 10:30 sati, u emisiji “Nedjeljom aktualno” ICV radija gostuje Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice.

Sljedeći tjedan se slavi 791. rođendan grada Virovitice, a obilježit će se brojnim aktivnostima koje čine Rokovo 2025.

Gradonačelnik će nam reći kako vidi grad u ovom trenutku u odnosu na prijašnja vremena, koji segment razvoja i investicija je posebno u fokusu, kako se provode projekti i da li neke treba ubrzati, kako je zadovoljan suradnjom s udrugama i želi li koje izdvojiti te kojem koncertu za Rokovo se posebno veseli…

Odgovore na navedena, ali i mnoga druga pitanja, moći ćete čuti u nedjelju, 10. kolovoza, od 10:30 sati, u emisiji “Nedjeljom aktualno” ICV radija.

(icv.hr, mk)