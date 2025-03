Načelnik općine Lukač Đuro Bukvić gostovat će u emisiji ICV radija “Đir po županijama” danas, 8. ožujka u 17 sati.

U Lukaču su završeni radovi na izgradnji nove zgrade Društvenog doma i trga, ali objekti još nisu u funkciji. O čemu se radi pojasnio nam je načelnik Bukvić.

– Radovi su kompletno završeni na cijelom trgu, cirka 2500 kvadrata s pripadajućom cestom. Završen je i dom, 650 kvadrata s uređenim prostorijama unutra. Sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi za mjesne odbore, ured za poštu. Ponovo ćemo imati poštu u Lukaču. To ćemo napraviti u idući 30 do 40 dana, najduže do 1. svibnja. Kompletno je sve završeno, svi radovi su završeni, čekamo sada uporabnu dozvolu. Kada prođe tehnički pregled i dobijemo uporabnu dozvolu otvorit ćemo trg i naš novi dom. To je jedan od najljepših domova na području naše općine. Neću govoriti šire, da ne bih nekoga podcijenio ili uvrijedio, ali zasigurno je jedan od najljepših domova na području naše općine – rekao je načelnik Bukvić.

O projektima koji će se uskoro početi provoditi, koji su planirani i pred realizacijom, jedinstvenoj školi nogometa te kandidaturi za novi mandat načelnika općine Lukač, možete poslušati u emisiji “Đir po županijama” ICV radija, u subotu, 8. ožujka u 17 sati.

