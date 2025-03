U emisiji ICV radija “Đir po županijama” gostovao je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić i govorio o aktualnostima na području svoje općine. U Lukaču su završeni radovi na izgradnji nove zgrade Društvenog doma i trga, ali objekti još nisu u funkciji. O čemu se radi pojasnio nam je načelnik Bukvić:

– Radovi su kompletno završeni na cijelom trgu, cca 2500 kvadrata s pripadajućom cestom. Završen je i dom, 650 kvadrata s uređenim prostorijama. Sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi za mjesne odbore, ured za poštu. Ponovo ćemo imati poštu u Lukaču. To ćemo napraviti u idućih 30 do 40 dana, najduže do 1. svibnja. Kompletno su svi radovi završeni, čekamo sada da dobijemo Uporabnu dozvolu. Kada prođe Tehnički pregled i dobijemo Uporabnu dozvolu onda bi mogli otvoriti trg i naš novi dom – rekao je načelnik Bukvić te dodaje:

– Ovaj Dom su mještani naselja Lukač čekali od 1993. godine. Te godine su formirane jedinice lokalne samouprave pa i općina Lukač. Tadašnja mjesna zajednica Lukač je predala na korištenje lokalnoj upravi Društveni dom za potrebe tek formirane Općine. Ostali smo tu i preuredili ga u sjedište Općine, a sada smo izgradili novi Društveni dom. Koristim ovu prigodu da se zahvalim svim mještankama i mještanima naselja Lukač što su sve ovo vrijeme čekali. Mislim da nije bilo uzaludno čekanje, dobili su jedan prekrasan, veliki trg i najveći Dom na području Općine. Mislim da je ovo povijesni događaj. Ovo je investicija u vrijednosti milijun eura, najveća investicija na području naselja Lukač. U svečanost otvorenja ćemo uključiti naše najmlađe, djecu iz vrtića, djecu od prvoga do četvrtoga razreda, a isto tako i djecu od petoga do osmoga razreda. Nastupit će i naša kulturno-umjetnička društva i sve ono što imamo na području općine. Posebna pozivnica za taj događaj će ići u svaku kuću u naselju Lukač. To je povijesni događaj i pozvat ćemo sve mještanke i mještane iz naselja i cijele općine Lukač da nam se priključe na svečanosti otvorenja – naglašava načelnik Bukvić. U tijeku je i niz drugih projekata.

– U fazi smo izgradnje ceste prema groblju u Velikom Polju, vrijednost investicije 30 tisuća eura, gradit će se parkiralište uz groblje vrijedno 52 tisuća eura. U Velikom Polju ćemo koncem ove ili početkom iduće godine rušiti stari Dom i projektirati manji, sukladno broju stanovnika. Gradit će se parkiralište u Lukaču, pored groblja, vrijednost je 130 tisuća eura. Gradimo nogostup u Breziku, druga faza, cijena je 67 tisuća eura. Nogostup u Turanovcu, 51 tisuća eura. LED javna rasvjeta za naselja Lukač i Turanovac u vrijednosti 100 tisuća eura. Krenuli su radovi na automatskom navodnjavanju s dubinskim bunarom vrijedno 33 tisuća eura na športskim objektima u Dugom Selu Lukačkom. Očekujemo građevinsku dozvolu za javnu rasvjetu Kut, također u Dugom Selu Lukačkom troškovnička procjena je 25 tisuća eura. To su investicije o kojima sam pričao da ćemo s njima krenuti odmah poslije Nove godine. Uspjeli smo sve završiti iako znamo da javna nabava nije jednostavna. Imamo već sada 6-7 projekata koji ću biti gotovi, naglašavam, gotovi u 90 dana od uvođenja u posao – ističe načelnik Đuro Bukvić.

Nedavno je novi Društveni dom u Lukaču dobio i svu potrebnu opremu.

– Upravo nam ovih dana dolazi namještaj, nove stolice, novi stolovi, nova kuhinja, nova perilica, nova peć. Sve je naručeno za 200 osoba. Tanjuri, žlice, vilice, sve ono što treba da ga mještani mogu koristiti. Namještanje doma je išlo na trošak Općine. Moram naglasiti da je Općina financirala cijeli dom. Prvu i drugu fazu s time da je Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova participiralo s 350 tisuća ondašnjih kuna. Sve ostalo je iz proračuna općine Lukač. Nakon što je projektiran, dom smo prijavili na mjeru 7.4.1., Europska sredstva, stopostotno financiranje. Nažalost, nismo prošli. Tada sam obećao da ćemo odraditi sve vlastitim sredstvima. Fiskalno smo dovoljno jaki. Uzeli smo kredit koji ćemo isplatiti. Ja vjerujem da ga nećemo isplaćivati 10 godina, na koliko smo ga uzeli, već da ćemo ga otplatiti nagodinu – kaže Bukvić.

Načelnik Bukvić potencira značaj Javne nabave u postupku provođenja projekata te kaže:

– Svi naši poslovi idu na minimalno tri ponude. Upravo s javnim nabavama snižavamo cijene. Procijenjena vrijednost parkirališta kod groblja u Lukaču je bila 145 tisuća eura. Na Javnoj nabavi od pet ponuđača najpovoljnija je bila ponuda od 130 tisuća eura. 15 tisuća eura ostaje nam za nešto drugo. Većinom na javnoj nabavi dobijemo povoljnije cijene nego što je troškovnička procjena. Osim toga, želimo da u općini Lukač nastavimo kako smo i do sada, da sve bude transparentno. Za svaku nekadašnju lipicu ili današnji cent se zna gdje je otišao. Sve je otvoreno na internetu. Tko god želi u Republici Hrvatskoj neka otvori općinu Lukač. Sve dokumente ima, sve je vidljivo u dokumentima. Od investicija do reprezentacije. Možda sam jedini načelnik u Republici Hrvatskoj koji nema službenu karticu i koji ne koristi reprezentaciju. Ne koristim ni putne naloge. Moje su odluke što se tiče reprezentacije, smatram da ako netko dolazi u goste da ga treba počastiti, ali mi to ne prakticiramo na račun Općine. Taj dio sredstava usmjerimo prema našim mjesnim odborima ili prema našim najmanjim u Vrtiću te prema našim umirovljenicima – ističe načelnik.

Načelnik Bukvić dolazi iz sportskog, odnosno nogometnog miljea te je osobito ponosan na projekte vezane uz sport.

– U pripremi je projektiranje tribina na nogometnim igralištima HNK Lukač 05, NK Sloga Dugo Selo i NK Drava Terezino Polje. Svi naši tereni su pod navodnjavanjem, sve naše prostorije su uređene: svlačionice, banket sale i sve ono što pristoji rangu u kojem se natječemo. Općina Lukač je prije pet godina osnovala školu nogometa kroz NK Bratstvo. Stavili smo da je osnivač Općina Lukač da pomirimo sve naše klubove i svu djecu s područja općine Lukač. Ovoga momenta oko 60-70 djece je u školi nogometa. Tamo se razvijaju. Imamo pet selekcija U9, U11, U13, U15 i juniore. Za NK Dinamo Kapela Dvor se natječu juniori. Za HNK Lukač 05 nastupaju selekcije U9 i U12. Svi treniraju u školi nogometa gdje su najbolji uvjeti. Za svu tu djecu kupujemo trenirke, dresove, sve ono što je potrebno. Želimo privući što više djece na zelene terene. Od jeseni krećemo s vrtićarcima, to je U7 da ih povučemo na zelene terene, da ih maknemo od ekrana – kaže načelnik Bukvić.

Za kraj Đuro Bukvić poručuje:

– Ova godina je izborna, za 2,5 mjeseca kreću izbori. Najavljujem svoju kandidaturu za još jedan mandat na mjestu načelnika. Potvrđen sam od Hrvatske demokratske zajednice na području općine i županije Virovitičko-podravske. Ako dobijem povjerenje birača očekujem da završimo sve ove projekte. Najveći projekti su aglomeracije, imamo gotove građevinske dozvole, već su otvorene i građevinske knjige. Radi se o kanalizaciji Kapela Dvor-Turanovac s parterima s područja općine Špišić – Bukovica, a to su Bušetina i Okrugljača. Troškovnička vrijednost je dvadesetak milijuna eura. Druga kanalizacija je Dugo Selo-Gradina koja se spaja na pročistač u Suhopolju. Procijenjena je također na dvadesetak milijuna eura. To je dio koji Općina ne može sama raditi, to rade komunalna društva. Idemo na to preko tvrtke Virkom gdje smo i suvlasnici. Čekamo natječaje da se javimo i da uđemo u to. Htio bih da taj dio odradimo. Nogostupe radimo, ali pazimo na koridore za cjevovode da bude što manje oštećenja. Do sad smo čekali s izgradnjom nogostupa u Dugom Selu. Više nećemo odlagati izgradnju već ćemo izgraditi nogostupe – zaključio je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

(icv.hr, mk)