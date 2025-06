Danas, 18. lipnja, u 17 sati u emisiji ”Đir po županijama” na ICV radiju gošća je Ines Resler direktorica Turističke zajednice grada Našica te od prije nekoliko dana prva žena u povijesti grada predsjednica Gradskog vijeća. Ines Resler živi za svoj grad i njegov razvoj turizma što se vidi na svakom koraku u gradu u prigradskim naseljima, Našice su danas grad koji svatko treba posjetiti i u njemu uživati.

– Želimo lijepe, ugodne i sigurne Našice i to je već danas tako na što smo posebno ponosni. Svake godine u velikom postotku nam se povećava broj dolazaka i noćenja turista, naše turističke lokacije postale su prepoznatljive ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim zemljama Europe, svaki mjesec težimo imati po jednu veliku manifestaciju i to na državnoj ili međunarodnoj razini. U suradnji s gradom i gradonačelnikom Krešimirom Kašubom turizam se razvija krupnim koracima i to je vidljivo na oko, ali mi nestajemo, radimo još napornije i jače za dobrobit svoga grada – rekla je Resler.

Grad Našice i TZ grada imaju poseban osjećaj za turizam što govori i svake godine program obilježavanja Dana grada u kojem je vidljivo da svako prigradsko naselje ima po nekoliko sadržaja jer, kako je rekla direktorica Resler, sva mjesta i grad su zajedno Našice. O ovome i novim planovima za razvoj turizma poslušajte u današnjoj emisiji ”Đir po županijama” od 17 sati na ICV radiju.