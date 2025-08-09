Pred nama je tjedan blagdana i slavlja – od Velike Gospe do Rokova, od Dana općina Suhopolje i Nova Bukovica do Dana jednog od najstarijih gradova sjeverozapadne Hrvatske – Virovitice.

Ovom višednevnom slavlju pridružuju se i umirovljenici, ali ne kao pasivni promatrači, već aktivni sudionici, što će potvrditi i današnja emisija ICV radija Zlatne godine.

Sportsko-rekreativna gruda snažno se zakotrljala diljem Virovitičko-podravske županije pa pored sportske lige virovitičkih umirovljenika, kojem je sredinom tjedna domaćin bilo Podgorje, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, nadmetali su se i “penzići” od Slatine do Orahovice, o čemu saznajte više u reportažnim zapisima iz Nove Bukovice i Podgorja.

Naravno i današnji susret na radio valovima neće proteći bez dobrih, starih glazbenih hitova. Tonski realizator emisije je Mario Feketija, a voditelj i urednik Trpimir Markotić.

Emisija je u programu ICV radija danas, 9. kolovoza, od 15:15 sati.

