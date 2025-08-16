Današnja emisija ICV radija “Zlatne godine” emitira se na blagdan svetog Roka, koji se posebice štuje u Virovitici.

Povodom Dana grada u programu Rokova već su održane brojne priredbe. I ove godine virovitički umirovljenici nisu ostali po strani. Tako je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana poetsko-glazbena večer pod motom “Grade moj”. Istodobno je početkom tjedna pod nadstrešnicom hale VIROEXPO održano sedmo kolo rekreativne lige za umirovljenike – Doživjeti stotu. Upravo su to dvije teme o kojima će danas, nakon info vijesti i biti ponajviše riječi.

Tonski realizator emisije je Mario Feketija, a voditelj i urednik Trpimir Markotić. Emisija je u programu ICV radija danas, 16. kolovoza, od 15:15 sati.

(icv.hr)