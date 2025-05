PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U mjesnom domu u Novoj Bukovici u nedjelju, 4. svibnja svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka i djelovanja Hrvatske demokratske zajednice općine Nova Bukovica. Uoči svečanosti, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima na spomen obilježju u središtu mjesta. Svečanosti proslave najjače i najvažnije stranke u povijesti Hrvatske, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili su: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednica Općinskog odbora Nove Bukovice i kandidatkinja za načelnicu Vinka Bokorni, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Sve prisutne prva je pozdravila predsjednica Općinske organizacije Vinka Bokorni. Naglasila je kako se kandidira za načelnicu jer vjeruje da općina Nova Bukovica može bolje.

– Dosta je bilo praznih obećanja i šutnje pred problemima koji nas tište godinama. Vrijeme je za hrabru, sposobnu i poštenu vlast. Vlast koja sluša svoj narod i radi za njega, a ne za sebe. Ovo je prilika da pokažemo našu snagu, našu odlučnost i sposobnost da preuzmemo odgovornost za bolju budućnost općine Nova Bukovica. Imamo sve što nam je potrebno za uspjeh. Priroda nas je obdarila bogatstvom resursa, a mi smo ti koji imamo volju, snagu i hrabrost da ih iskoristimo – istaknula je Bokorni, naglasivši kako su ključni aduti općine termalni izvori i poljoprivreda.

– To su naši planovi za budućnost. Termalni izvori su do sada neiskorišteni potencijali naše općine koje ćemo staviti u funkciju otvaranja novih radnih mjesta i podizanja standarda naših mještana. Tu je i mogućnost korištenja energije za grijanje kućanstava, vrtića, škola i svih institucija na području općine. To je prilika koju ne smijemo propustiti. No, da bismo zaista iskoristili ovaj potencijal, moramo se aktivirati i na razvoju turizma. Turizam je dugoročna strategija za gospodarski rast, za stvaranje novih prilika i za podizanje kvalitete života svih naših mještana – rekla je Bokorni, dodajući da je cilj povezati poljoprivredu s turizmom.

– Poljoprivreda je srce naše općine, srce naših obitelji, naših tradicija i našeg identiteta. Općina Nova Bukovica je od uvijek bila zemlja vrijednih poljoprivrednika, zemlja koja proizvodi hranu, koja je nositelj tradicije i kulture. Naša poljoprivreda mora postati pokretač razvoja, mora postati modernizirana, konkurentna i održiva. Zajedno s razvojem turizma, s razvojem termalnih izvora, poljoprivreda će biti glavni oslonac našeg gospodarstva – istaknula je Bokorni.

– Imamo prirodne potencijale, imamo talentirane i vrijedne ljude, sada je na nama da to iskoristimo. Mi ćemo postaviti Novu Bukovicu na kartu Hrvatske kao općinu koja je istovremeno ekonomski snažna, poljoprivredno produktivna i turistički atraktivna. To je naš cilj, to je naš san i zajedno ćemo ga ostvariti s podrškom Županije i Vlade Republike Hrvatske. Ne postoje prepreke koje ne možemo svladati. Nemojte misliti da su promjene nešto daleko, nešto nedostižno. Promjena je tu, promjena je sada i ona počinje od nas samih. Na ovim izborima odlučujemo hoćemo li uzeti našu budućnost u svoje ruke ili ćemo ostati na mjestu. Ja vam obećavam da ću biti borac za našu poljoprivredu, za naš turizam, za našu općinu i za našu djecu. Zajedno kroz hrabrost, odlučnost i rad mi ćemo ispisivati novu povijest naše općine – naglasila je Bokorni.

Potom je predstavljena lista za Općinsko vijeće čija je nositeljica Vinka Bokorni. Na listi se nalaze i Ivana Škrnički Lukić, Miodrag Šimić, Mislav Jagnjić, Monika Brzica, Helena Dereš, Stjepan Martinović, Andrea Bračun i Slavko Pipek.

Prisutnima se zatim obratio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja stranke.

– Najveće čestitke idu mojim dragim utemeljiteljima. Ljudima koji su se davne 90-e, prije 35 godina, stavili na raspolaganje dr. Franji Tuđmanu ka stvaranju stranke koja će stati na čelo hrvatskog naroda i ostvariti toliko željeni cilj ka samostalnosti i slobodi. To su bila teška vremena, nazivali su nas stranka opasnih namjera, često nas se i danas osporava, no ciljevi su ostvareni. Ostaje nam još bolji život hrvatskog čovjeka, no i taj se cilj ostvaruje – rekao je Teskera.

Čestitke na obljetnici uputio je i predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić.

– 35 godina služite, okupljate se, stvarate nešto i to nije mala stvar. Lista za Općinsko vijeće sačinjena je od mladih ljudi, ljudi s vizijom, od ljudi s energijom i od ljudi s iskustvom. Vaša kandidatkinja za načelnicu trudit će se svim silama napraviti da ova općina bude prosperitetna i da konačno krene napredovati. Svi moramo razmišljati kao jedan da i vaša općina konačno počne stvarati uvjete jednake kao što su u ostalim općinama i gradovima – rekao je Krizmanić.

Potom se prisutnima obratio dopredsjednik Županijske organizacije VPŽ Josip Đakić.

– Ovo je dan kada se sjećamo osnutka Hrvatske demokratske zajednice na ovim prostorima, kada se sjećamo svih tih hrabrih ljudi koji su stali u redove HDZ-a kako bi stvorili slobodnu, neovisnu i samostalnu Hrvatsku. To su dani koje pamtimo i koje ne smijemo zaboraviti. Kao ljudi koji pratimo razvoj naše županije i svih naših općina, ne možemo biti zadovoljni s proteklim vremenom i vlašću koju obnaša SDP ovdje u Novoj Bukovici. Možemo reći da su doživjeli potop i ponor u svim mogućnostima koje su nudile Hrvatska, ministarstva i europski fondovi. Oni ništa od toga nisu učinili dostupnim u ovoj općini. Zadužili su Općinu kreditom za izgradnju vrtića, a koji je mogao biti riješen europskim sredstvima. Niz je propusta učinjen jer komunikacija i sa Županijom i s Državom nije bila onakva kakva treba biti. Ne koriste županijsku Razvojnu agenciju koja je besplatna ni druge mogućnosti koje im se nude – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, istaknuo je kako je Hrvatske demokratska zajednica bila prva kada je trebalo stati u obranu i stvoriti Hrvatsku, ali i kako je sada prva kada se treba boriti s brojnim izazovima.

– Doista mogu reći da imam odličnu suradnju sa svim našim gradonačelnicima i načelnicima, međutim suradnja ovdje s općinom Novom Bukovica nije takva. Ne zbog mene, ja sam pružio ruku nakon izbora i sa svima sam spreman surađivati. Vrijeme je za novu vlast, za bolju i lakšu suradnju ove općine sa Županijom i resornim ministarstvima – rekao je Andrović, istaknuvši kako predizborni program prati smjer kojim ide i Županija.

– Napravili smo studiju koja je dokazala da postoje geotermalni izvori u našoj županiji, a imamo i priliku vidjeti kako se u općini Čađavica gradi najveća geotermalna elektrana u Europi. Kada je riječ o ruralnom turizmu, i tu smo kao Županija vodeći ako gledamo broj dolazaka i broj noćenja u odnosu na prošlu godinu. Obnovili smo svoju kulturnu i prirodnu baštinu, imamo Park prirode Papuk, rijeku Dravu, sve ono što je potrebno za razvoj turizma. Tu je i poljoprivreda. Mi smo poljoprivredna županija i svi znamo koliko je ovdje bilo problema vezano za raspodjelu poljoprivrednog zemljišta, taj problem još uvijek stoji i ništa se po tom pitanju nije napravilo – rekao je Andrović, dodavši da vjeruje da će Općina na čelu s Vinkom Bokorni ostvariti dobru suradnju sa Županijom te realizirati projekte koji će biti financirani europskim sredstvima.

– Županija će u Novoj Bukovici rekonstruirati školu i izgraditi sportsku dvoranu. Riječ je projektu koji će se financirati europskim sredstvima i koji je prošao na natječaju zahvaljujući Županiji, ne Općini. To je županijski projekt, imali smo javnu nabavu, odabrali izvođače radova i uskoro kreću radovi. Suradnjom sa županijom i Vladom RH svaka općina može ići prema naprijed – naglasio je Andrović.

(hdz-vpz.com)