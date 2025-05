PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U višenamjenskoj dvorani u Orahovici obilježena je 35. obljetnica Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice te održan središnji predizborni skup za predstojeće lokalne izbore. Uoči početka skupa odana je počast kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u središtu grada. Skupu su nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a i kandidat za gradonačelnika Saša Rister, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Na početku se obratio kandidat za gradonačelnika grada Orahovice Saša Rister podsjetivši na stvaranje temelja HDZ-a u Orahovici prije 35 godina naglasivši kako su ti ljudi koji su stvarali HDZ utrli put ka stvaranju bolje Orahovice i Hrvatske. Rister je potom predstavio niz ostvarenih i realiziranih projekata među kojima je istaknuo:

– Danas slavimo trajanje i vjernost stranci, vjernost našoj Hrvatskoj i na to smo ponosni, a ta vjernost Domovini je i naša današnja obveza da svoj rad temeljimo uvijek na poštenju, odgovornosti i domoljublju. HDZ danas nije politička opcija, HDZ je snaga koja zna preuzeti odgovornost, donijeti odluke i ostvariti rezultate. U posljednje četiri godine iza nas su realizirani projekti u vrijednosti od 13,4 milijuna eura, od čega čak 9,4 milijuna bespovratnih sredstava i to je naša bilanca odgovorne vlasti. Tu su završetak Poduzetničke zone i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Palčić, izgradnja tržnice i mnogi drugi projekti, a posebno sam sretan jer tu ne stajemo. Pred nama su novi izazov, završavamo projekt proširenja odlagališta otpada TUK, dovršavamo najveći gradski projekt Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad, gradimo nogostupe, nova dječja igrališta, javnu rasvjetu, a krećemo i s izgradnjom reciklažnog dvorišta i nećemo stati jer znamo da Orahovica može i mora još jače naprijed – naglasio je Rister te dodao:

– Izbori su pred vratima. I nisu to samo izbori lista i kandidata, to su izbori između onih koji rade i onih koji pričaju, između onih koji znaju i onih koji kalkuliraju, između odgovorne i ozbiljne politike i onih koji su grad ostavili bez proračuna, bez projekata, bez vizije. Zajedno možemo pokazati da HDZ ima ljude i program, ima snagu, moramo zajedno pokazati da pobjeda ne dolazi sama nego radom, trudom i vjerom – zaključio je Rister, a potom su predstavljeni kandidati s liste HDZ-a Orahovica koju čine, Saša Rister kao nositelj te Tomislav Katalinić, Ivica Podboj, Mario Mihalek, Mario Gubeljak, Magdalena Nekić, Boris Čiča, Samir Đahinović, Ivan Baraba, Nives Katalinić, Ivana Radočaj Tokić, Krešimir Kostelac i Danijela Kordoš. Potom su predstavljene i dvije kandidatkinje za Županijsku skupštinu iz Orahovice – Ivanka Pospihalj i Manuela Tot.

Obratio se potom i predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera naglasivši kako je HDZ bio veliki pobjednik 1990. i pokazao da je pobjeda ove stranke uvijek bila zaštitni znak te kako HDZ nikada nije imao alternativu, a nema je niti na ovim izborima.

– Alternativa za nas sve i naš narod je samo HDZ, stranka koja uvijek vodi Hrvatsku, županiju i Orahovicu u bolje sutra. Zato izađite na izbore, zaokružite našeg Sašu, našeg Igora i ljude oko njih zato što oni dobro i kvalitetno rade, zato što su ljudi iza kojih stoje rezultati jer po tome su poznati i zato što pripadaju HDZ-u, stranci koja zna i znat će odgovoriti na sve izazove koji su pred nama. Budimo hrabri kao 1990. i budimo uz HDZ – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ VPŽ Mato Krizmanić naglasio je kako danas moramo mladež učiti kako Hrvatska nije uvijek bila slobodna i kako je stvorena krvlju i životima hrvatskih branitelja. Posebno se osvrnuo na vrijednost svih projekata Grada Orahovice.

– 13 milijuna eura, to je 100 milijuna kuna u četiri godine, to je nešto ogromno i prevrijedno, ali sve to ne bi mogao Saša sam, potrebni su mu ljudi, potrebni ste mu vi. Danas kad je Orahovica jedno veliko gradilište, kada su radovi svakodnevica, svima je jasno što moraju raditi 18. svibnja. Jedina je odluka glasati za HDZ, za Sašu i mlade ljudi koji imaju snagu i volju da se i dalje bore za prelijepi grad, zaokružite i našeg Igora i županijsku listu koji će pomagati cijeloj županiji i gradu Orahovici. Ovaj tim grada i županije može nastaviti gdje je stao, povlačiti nova sredstva i realizirati nove vrijedne projekte – rekao je Krizmanić.

Dopredsjednik ŽO HDZ VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić obratio se nazočnima pozvavši sve građane Orahovice da glasaju za HDZ i nositelja liste Sašu Ristera koji vidljivo stvaraju boljitak za sve građane Orahovice.

– Iza nas je 35 godina rada stvaralaštva, upornosti, uspona i padova, ali iz svega smo izašli kao pobjednici. Danas imamo konkretne ljude, konkretna djela u ove četiri godine koja pokazuju koliko su vrijedni ovi ljudi predvođeni Sašom Risterom. Ova vaša lista i dalje može odraditi sve daljnje projekte i aktivnosti koji će biti na dobrobit građana. Uz pomoć župana i nas na razini države borit ćemo se i dalje, stoga nema nikakvog razloga sumnji jer svi zajedno možemo ostvariti cilj, a to je pobjeda za daljnju borbu pomoći za našu županiju i našu Orahovicu. Županija koja radi projekte vrijedne milijarde eura i grad koji povlači milijune eura zaslužuju povjerenje građana – rekao je Đakić te naglasio vrijednost i upornost Saše Ristera kao gradonačelnika da učini sve za svoj grad.

– On je svakodnevno aktivan, traži nova rješenja i sa županom i s nama saborskim zastupnicima, stalno zove i traži pomoć jer želi Orahovici dati bolje. Samo oni koji su slijepi to ne vide, ne vide ono što je ovdje učinjeno i koliko je uloženo u ovaj grad. Samo sa Sašom i ovim mladim ljudima u narednom periodu Orahovica jedino može rasti, može nastaviti imati onaj stari sjaj – rekao je Đakić.

Na kraju se obratio član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović. Podsjetio je na povijesne trenutke osnivanja HDZ-a na području cijele županije te se posebno osvrnuo na današnje izazove za stranku od državne do lokalne razine i rekao da je sve te izazove jedino HDZ mogao i uspio prebroditi. Andrović je posebno pohvalio rad Saše Ristera i istaknuo vrijednosti odrađenih projekata.

– 13,6 milijuna eura od čega 9 bespovratnih, a izvorni proračun je 2,5 milijuna eura što znači da je u četiri godine povučeno još četiri proračuna samo iz EU i zato grad Orahovica raste i nosi epitet grada koji povlači najviše sredstava iz EU. Znamo da Grad Orahovica danas ulaže u sve, a posebno u ljude, u djecu u najmlađe, u starije, u vrtiće i to je onaj put kojim treba ići i kojim ćemo ići i Saša i ja nakon 18. svibnja. Podrška vas je uvijek bila neupitna, i siguran sa da će biti i sada. Ljudi na vašoj listi su ljudi koji žive i rade s vama, ljudi koji žive Orahovicu i dobro poznaju što Orahovici treba, znaju koji su problemi kako ih riješiti. Večeras smo ovdje jer vjerujemo u ono što je dokazano, vjerujemo da Orahovica zaslužuje nastavak stabilnosti i razvoja. Ovdje smo da podržimo Sašu koji je četiri godine zasukavao rukave i radio za sve vas, za ovaj prelijepi grad i to se vidi – rekao je Andrović te u nastavku istaknuo kako iza svakog kandidata mora stajati stranka, a posebno moraju stajati ljudi.

– Iza nas uvijek stoji HDZ, jedina prava, stožerna i najjača stranka u Hrvatskoj, iza nas ste vi vrijedni ljudi ove županije koji ste pomogli i meni i Mariju da ostvarimo dosadašnje pobjede, a ta stranka i to zajedništvo nam treba i u nedjelju, 18. svibnja kako bi i Saša i ja nastavili gdje smo stali jer pokazali smo da se može jako i kvalitetno. Svi smo se mi kandidirali ponovno jer znamo da naš posao nije gotov, pred nama su nove mogućnosti, novi projekti, oni koji rade razliku i daju nove vrijednosti. Što imamo s druge strane od političke konkurencije, samo laži, vrijeđanja i podmetanja, floskule bez konkretnih prijedloga i rješenja. Tako je i u Orahovici i zato imamo te dvije strane, jednu našu s projektima i dokazanim iskustvom i zato vjerujem u vas da ćete dati povjerenje Saši jer znamo da zna i da neće stati, a nećemo stati niti mi na razini Županije jer zajedno smo najjači – naglasio je Igor Andrović.

(HDZ VPŽ)