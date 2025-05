PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – Hrvatska demokratska zajednica općine Voćin u subotu, 10. svibnja, održala je predizborni skup te obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja na ovom području. Uoči skupa, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima na spomen obilježju u središtu Voćina. Skupu su, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, predsjednik Općinske organizacije i kandidat za načelnika Predrag Filić, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Na početku je sve prisutne pozdravio predsjednik Općinske organizacije HDZ-a i kandidat za načelnika Predrag Filić, naglasivši da se posebno treba sjetiti i zahvaliti utemeljiteljima koji su hrabro i smiono stali na prvu crtu u stvaranju Republike Hrvatske.

– HDZ u proteklom razdoblju vodi našu općinu, svima nam je jasno jesmo li u tome uspješni. Okrenuti smo posebno ka našim mladima, oni su sukus našega rada. Brinemo o njihovoj sigurnosti i dobrobiti, od izgradnje igrališta u svim naseljima, osiguravanju vrtića za svu djecu u Ćeralijama. To je jedan od najljepših projekata kojim se ponosim. Naša djeca u općini imaju brojne izvanškolske aktivnosti poput škole nogometa, hrvanja, glazbene škole… To su aktivnosti koje obično manje sredine rijetko imaju. Želimo svoj našoj djeci omogućiti jednake uvjete za razvoj kako to imaju djeca u većim okolinama. Oni su najveći potencijal koji imamo. Naravno nastavljamo ih pratiti i kroz srednju školu, kroz fakultet. Tako ćemo nastaviti i u budućnosti jer su oni najveći potencijal koji imamo – rekao je Filić, dodavši kako brinu o svim svojim mještanima, kako mladima, tako i starijima.

– Odrađujemo projekt našeg Centra za starije osobe. Kada smo ga razvijali vodili smo se logikom da osmislimo projekt koji će biti na dobrobit velikog broja ljudi. Osim što ćemo zbrinuti naše umirovljenike, omogućit ćemo zaposlenje brojnim radno sposobnim ženama. Također to će biti prostor koji će umirovljenicima omogućiti društveni život na višoj razini, imat će mjesto za sadržaje koje do sada nisu imali, ali ni koje nemaju ni veće sredine. Ponosimo se na taj projekt i hvala Vladi RH na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem i Županiji na čelu s našim županom Igorom Androvićem na podršci. Bez njihove potpore tako velike projekte ne bi mogli realizirati – rekao je Filić, dodavši da imaju viziju kako općina Voćin treba izgledati.

– U završnoj smo fazi kopanja i okrećemo se razvoju turističke infrastrukture. Razvoju naših jezera, izgradnji hotela, po modelu Suhopolja i dvorca Janković i ostalih projekata koje je Županija razvijala. Želimo biti turističko središte naše županije, a za to doista imamo sve uvjete. Posebno me veseli u zadnje vrijeme pojava sve većeg broja poduzetničkih ideja, tako da me svako novoosnovano poduzeće ili obrt posebno veseli. Želim im puno sreće i uspjeha, jer njihov uspjeh je uspjeh svih nas i u tome ćemo ih podržati. Prepoznali smo to kao općina, tako da poduzetničke pothvate potičemo sa simboličnih 10 tisuća eura – rekao je Filić. Zahvalio je na potpori koju dobiva u posljednjih 18 godina koliko je na čelu općine.

– S tim rezultatom smo najjači Općinski odbor u Slavoniji. Kontinuitet je važan. Neki projekti nadilaze jedan mandat i nužno je imati političku stabilnost. Moramo se držati skupa i sigurno ćemo nastaviti imati odlične rezultate kao i do sada. Izađite na izbore i podržite Hrvatsku demokratsku zajednicu, podržite i našeg župana Igora Androvića koji je uvijek s nama – istaknuo je Filić i predstavio kandidate s liste za Općinsko vijeće, čiji je nositelj.

Na listi su i Roko Perić, Đora Đorđević, Lucija Vrbaslija, Vinko Tunić, Emanuel Jaković, Ivica Gusić, Franjo Pajtl i Petar Tomić.

U ime utemeljitelja HDZ-a na području općine Voćin, prisutnima se obratio Krešimir Dorić, prisjetivši se trenutaka osnivanja Hrvatske demokratske zajednice.

– Nekolicina nas se sastala tajno i donijela odluku da osnujemo Hrvatsku demokratsku zajednicu. I sami znate da smo bili okruženi stanovnicima srpske nacionalnosti koji su pratili svaki naš korak. No to nas nije spriječilo da pridonesemo osnivanju Republike Hrvatske. To smo platili krvlju, no uspjeli smo i ne smijemo danas dopustiti da bez toga ostanemo. Izađite na izbore i podržite Hrvatsku demokratsku zajednicu – rekao je Dorić.

Skupu se obratio i predsjednik Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije Mato Krizmanić.

– Žrtvu onih koji su, nažalost, podnijeli u stvaranju Hrvatske nikada ne smijemo zaboraviti. Na nama, mladim naraštajima je da i dalje prenosimo istinu o onome što se događalo. Vaša lista ima mlade i sposobne ljude, spoj je budućnosti i iskustva, mladosti i snage. Tako to i treba biti. Mogu samo reći da sam ponosa što u svakoj općini i gradu na listama imamo mlade ljude, i to ne samo po jednu osobu nego i više. Tako je i na županijskoj listi gdje je šest mladih. Vi ovdje radite odličan posao i nadam se da ćete tako raditi i dalje. Idemo još jednom do pobjede – rekao je Krizmanić.

Član Predsjedništva HDZ-a RH, predsjednik HDZ-a VPŽ i kandidat za župana Igor Androvića čestitao je 35. obljetnicu i naglasio kako je HDZ u općini Voćin pokazao i dokazao da je hrabar i jak.

– Svih ovih 35. godina stajali ste na prvoj crti. Bilo da je riječ o obrani domovine u Domovinskom ratu ili sudjelovanju u demokratskim procesima i stvaranju Hrvatske. Zahvaljujem svim utemeljiteljima i svima koji ste 35 godina radili na jačanju stranke i jačanju članstva. Danas se Hrvatska demokratska zajednica opet susreće sa raznim izazovima. U Hrvatskoj je HDZ već tri mandata na vlasti i uspješno savladava sve prepreke koje su se pojavile, od energetskih problema, COVID-a, rata u Ukrajini… HDZ prebrođuje sve te probleme, a vidimo i da u Voćinu HDZ radi i stvara na boljitku svih stanovnika. Svih ovih projekata koje je načelnik nabrojao ne bi bilo da nije bilo suradnje i Općine i Županije i Vlade Republike Hrvatske, da nije bilo spremnih projekata, da nije bilo vizije za ono što se radi i ovdje u općini i na razini cijele Virovitičko-podravske županije – rekao je Andrović dodavši kako vjeruje da će se kontinuitet nastaviti.

– Doista mogu reći da su na vašoj listi za Općinsko vijeće vrijedni i marljivi ljudi, ljudi s iskustvom i koji znaju što treba općini Voćin. I na županijskoj listi su ljudi iz različitih sfera i struka, ta različitost je naša snaga. Hvala vam na svim godinama potpore koju nam pružate, i meni i načelniku Filiću, mi ćemo i dalje biti uz vas, a budite i vi uz nas 18. svibnja i idemo zajedno do pobjede – rekao je Andrović.

(HDZ VPŽ)