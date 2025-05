PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U Hrvatskom domu u Suhopolju Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice u ponedjeljak, 12. svibnja, održala je predizborni skup te obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja. Uoči skupa, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima na spomen obilježju u središtu mjesta. Skupu su, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Općinske organizacije i kandidat za načelnika Goran Doležal, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Okupljenima se prvi obratio predsjednik Općinske organizacije HDZ-a i kandidat za načelnika Goran Doležal, naglasivši kako Hrvatska demokratska zajednica vodi općinu Suhopolje od njezina utemeljenja, 35 godina u kontinuitetu.

– Posebno se trebamo zahvaliti na hrabrosti, odlučnosti i snazi našim utemeljiteljima, kao i svima koji su 90-ih godina prvi krenuli braniti i oslobađati našu Domovinu. Svima njima zahvala na zalaganju u podizanju naše stranke, a napose i u doprinosu u stvaranju hrvatske države. Mi, ponosni nasljednici toga vremena, vremena ponosa i slave nećemo i ne smijemo dozvoliti da njihova žrtva i vjernost padnu u zaborav – rekao je Doležal predstavivši kandidate na listi za Općinsko vijeće.

– To su vaši susjedi, prijatelji, ljudi koji znaju, mogu i žele voditi našu općinu u novom mandatu. Ljudi koji su spremni preuzeti odgovornost i nastaviti rad za dobrobit svih nas. Na ovim izborima biramo viziju. Biramo povjerenje. Biramo rad i odgovornost – naglasio je Doležal.

Na listi za Općinsko vijeće su, uz Gorana Doležala kao nositelja, i Ksenija Ćurić, Dragutin Keser, Davor Hock, Ivan Kelečić, Dražen Vanjhal, Franko Aničić, Duško Tomšić, Oliver Novoselj, Dragan Hečimović, Željko Prpić, Darko Pipić, Sanela Petrić.

– Nastavit ćemo činiti sve kako bi život našim sumještanima učinili što lakšim i ugodnijim. Novim ulaganjima, prije svega u obnovljive izvore energije, led rasvjetu, završetkom aglomeracije, stavljanjem u funkciju naših poduzetničkih zona, odgovornom poljoprivrednom politikom, demografskom obnovom i razvojem turizma, sigurno da ćemo to i uspjeti, jer ova Općina je bila, a odgovorno tvrdim da će i ostati perjanica gospodarskog, društvenog, kulturnog ali i političkog života naše županije, pa i šire. Tome u prilog idu i činjenice da je već do današnjeg dana, ove godine nominirano, potpisano, u proceduri javne nabave ili suglasnosti, projekata u vrijednosti gotovo pet milijuna eura, a do kraja godine ta brojka može biti samo još veća – istaknuo je Doležal, naglasivši kako je za uspjeh nužna suradnja.

– Sve to ne bi bilo, i neće biti moguće bez savjetodavne podrške i svekolike pomoći naše Virovitičko-podravske županije, našeg župana Igora Androvića i njegova zamjenika Marija Klementa te Županijske skupštine. To je župan kojem ja vjerujem. To je moj izbor, neka bude i vaš – rekao je Doležal.

Sve prisutne potom je pozdravio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” Virovitičko-podravske županije Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja HDZ-a.

– To su bila teška vremena, nazivali su nas stranka opasnih namjera i osporavali, i danas nas osporavaju iako su svi oni zacrtani ciljevi ostvareni. Tih 90-ih smo se stavili na raspolaganje dr. Franji Tuđmanu ka stvaranju stranke koja će stati na čelo hrvatskog naroda i ostvariti toliko željeni cilj ka samostalnosti i slobodi. Ostao je još bolji život hrvatskog čovjeka, ali i to se ostvaruje – istaknuo je Teskera naglasivši kako na nadolazećim lokalnim izborima alternative nema te da se samo uz Igora Androvića kao župana i Gorana Doležala kao načelnika može ići naprijed.

Čestitke u povodu 35. obljetnice uputio je i predsjednik Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije Mato Krizmanić.

– Posebnu zahvalu želim uputiti hrvatskim braniteljima i utemeljiteljima koji su prije tri i pol desetljeća imali hrabrosti pratiti misiju i viziju dr. Franje Tuđmana i stvoriti hrvatsku državu. To ste uspjeli i hvala vam na tome. To što načelnik Goran Doležal nema protukandidata pokazuje koliko je dobar i uspješan. 18. svibnja izbor je jasan. Imamo župana kojem vjerujemo, a s vašim načelnikom idemo zajedno u istom smjeru – naglasio je Krizmanić.

Dopredsjednik HDZ VPŽ Josip Đakić uputio je čestitke na 35. obljetnici i naglasio da se na Općinsku organizaciju HDZ-a u Suhopolju svi mogu ugledati.

– Pobjednici ste u svim izborima do sada. Među vama su i oni hrabri ljudi koji su osnovali Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji su imali junačko srce, volju i prepoznatljivi moment kada to treba učiniti. Sve ono što je do sada učinjeno na području općine Suhopolje, kao i planovi koje načelnik Goran Doležal ima, nepobitan su razlog za stati uz ovu listu, uz ovog čovjeka koji je dosadašnju funkciju načelnika radio korektno, časno i pošteno, vodeći Suhopolje boljitku i napretku. Vaše uzajamno poštovanje, uvažavanje svih vijećnika i načelnika, kao i odnos prema svim građanima, jasno pokazuje vaš odnos i mogu samo reći da sam oduševljen vašim radom, vašim zajedništvom i vašom slogom. Budite i na ovim izborima takvi – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva RH, predsjednik HDZ-a VPŽ i kandidat za župana Igor Androvića čestitao je 35. obljetnicu te zahvalio utemeljiteljima na hrabrosti za osnivanje Hrvatske demokratske zajednice.

– I danas je Općinska organizacija ovdje u Suhopolju jedna od najboljih općinskih organizacija u našoj županiji pa i Hrvatskoj. Goran ovdje nema protukandidata, ali to nije bez razloga, to je upravo dokaz vašeg rada i kao organizacija stranke, ali ovaj vaš predan rad koji radite za općinu i žitelje vaše općine. Zajedno smo ulagali i u obrazovnu infrastrukturu, zdravstvenu, komunalnu, prometnu, u kulturnu i prirodnu baštinu. Evo otvorili smo i nove sadržaje ovdje u Dvorcu Janković i to je dokaz jedne sinergije Općine, Županije i Vlade – rekao je Andrović, dodavši da lista za Općinsko vijeće ukazuje na to da će se uspješan rad nastaviti.

– To su ljudi koji žive za općinu Suhopolje i sva njena naselja. Ljudi koji su među vama, koji su se dokazali svojom vizijom, svojim radom i koji znaju potrebe cijele općine. To su ljudi s područja cijele općine, različitih struka, godina, ali upravo je ta različitost snaga koju imamo i na županijskoj listi. Snaga koja suradnjom može puno napraviti za općinu i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Budite motivirani kao i do sada i odnesimo svi zajedno još jednu veliku pobjedu – naglasio je Andrović.

(HDZ VPŽ)