PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U srijedu, 14. svibnja Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Gradina održala je predizborni skup i obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja na području općine. Uoči skupa, odana je počast svim poginulim i umrlim braniteljima, utemeljiteljima te prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na spomen obilježju pored župne crkve sv. Ilije Proroka. Skupu su nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora VPŽ i predsjednica Zajednice žena “Katarina Zrinski” VPŽ, predsjednik Općinskog odbora Mikleuš i kandidat za načelnika Robert Grabar, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Sve prisutne prvi je pozdravio domaćin, predsjednik Općinskog odbora Gradina i kandidat za načelnika Ivan Gojević.

– Kandidirao sam se jer vjerujem da ova općina može i mora bolje, a odluku nisam donio radi plaće ili statusa, već jer zaista vjerujem da ova općina može puno bolje. Želimo promjene, želimo jaku i snažnu Gradinu. Ne ono čemu smo svjedočili u posljednje četiri godine. Na području naše općine, za razliku od susjednih, nisu se razvile niti ostvarile strukturne reforme koje bi pridonijele gospodarskom razvitku kroz poduzetničko ulaganje. I zato želimo više. Želimo bolje. Ne želimo biti među zadnjima. Stanovnici ove općine zaslužuju biti među vodećima – rekao je Gojević dodavši da Gradina treba više uspješnih obrtnika i poduzetnika te snažnih poljoprivrednika.

– Oduvijek smo bili ponosni na plodove naših vrijednih ruku. Imamo plodne oranice, imamo bogatstvo kakvo ima rijetko tko uz našu rijeku Dravu. Nije bez razloga, ovdje, na prostoru naše općine, Virovitičko-podravska županija, europskim sredstvima izgradila sustav navodnjavanja, Novi Gradac – Detkovac. Svi znaju da su ovdje oduvijek živjeli i radili vrijedni ljudi. Zato, ponovno postanimo snažni i vratimo našu Gradinu tamo gdje joj je mjesto – naglasio je Gojević te istaknuo kako imaju jasan program i konkretne ciljeve. Neki od planiranih projekata su plinofikacija i kanalizacija svih naselja u Općini Gradina, izgradnja društvenog doma u Rušanima, energetska obnova svih objekata u vlasništvu Općine, kao i uređenje svih društvenih domova te ukidanje naknade za njihovo korištenje. Obnova mrtvačnice u Gradini i Brezovici, pomoć mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine i oslobođenje komunalne naknade, potpora starijima i nemoćnima kroz socijalnu pomoć i pružanje usluge pomoći u kući. Fokus će biti i na razvoju i promociji lovnog i ribolovnog turizma, kao i na ostalim kapitalnim projektima za razvoj općine Gradina.

– Uz ljude s kojima krećem, vjerujem da možemo ubrzati razvoj i učiniti više. Imamo podršku saborskih zastupnika, županije i cijelog HDZ-a. S vašom podrškom, nastavljamo još jače. Pozivam vas – iziđimo svi na izbore. Zajedno ćemo vratiti Gradinu na pravi put – rekao je Gojević i dodao kako je lista za Općinsko vijeće skup nesebičnih i požrtvovnih ljudi iz različitih društvenih skupina, ujedinjenih oko jednog cilja – bolje općine te potom predstavio listu čiji je nositelj.

Na listi su i Igor Mijok, Rok Viljevac, Željko Tambić, Tomislava Boban, Anto Brtan, Ivan Meršić, Igor Gojević Zrnić, Marta Čađavćan, Božidar Benćik, Mateja Brdarić, Katarina Mikić i Ivan Oklopčić.

Prisutnima se zatim obratio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja stranke.

– Najveće čestitke idu mojim dragim utemeljiteljima. Ljudima koji su se davne 90., prije 35 godina, stavili na raspolaganje dr. Franji Tuđmanu ka stvaranju stranke koja će stati na čelo hrvatskog naroda i ostvariti toliko željeni cilj ka samostalnosti i slobodi. To su bila teška vremena, nazivali su nas stranka opasnih namjera, često nas se i danas osporava, no ciljevi su ostvareni. Ostaje nam još bolji život hrvatskog čovjeka, no i taj se cilj ostvaruje, približavamo se europskom prosjeku u plaćama – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić čestitao je 35. obljetnicu i uputio zahvalu utemeljiteljima i braniteljima koji su imali hrabrosti pratiti viziju i misiju dr. Franje Tuđmana i stvoriti slobodnu hrvatsku državu.

– Gradina je općina koja treba, mora i zaslužuje boljeg načelnika i bolju vlast od sadašnje koju imaju. Ponovno će se HDZ vratiti u ovu općinu i ponovno će biti jedna od onih koja će voditi u projektima, u sinergiji s našim županom, saborskim zastupnicima. Sve ono što smo do sada vidjeli je to da je dijalog između Županije i ove Općine nestao. Nestao je zato što ne žele pružiti ruku Igoru koji je njima pružio ruku, jer za njega je najbitnije da se svaka općina razvija. 18. svibnja izbor je jednostavan, trebate izabrati projekte i čovjeka koji se ostvario u poslovnom i privatnom svijetu, kojemu ne treba ova plaća, nego želi napraviti dobro za sve vas ovdje – rekao je Krizmanić.

Čestitke na 35. obljetnici uputio je i predsjednik Gradskog odbora Virovitica i kandidat za gradonačelnika Virovitice Ivica Kirin.

– Danas se nalazimo pred ključnim izazovima i još većim prilikama. Gradina i šire područje Virovitice, ima ono što mnogi nemaju – plodno zemljište, prirodne resurse poput geotermalne energije i ljude koji znaju i žele raditi. Vrijeme je da to znanje i te resurse konačno počnemo koristiti pametno i održivo. Danas je vrijeme za modernu, kontroliranu i profitabilnu proizvodnju hrane. Geotermalni potencijali, blizina rijeke Drave i kvalitetno tlo pružaju priliku za plasteničku i stakleničku proizvodnju, s manjim rizikom i većim prinosom. Gradina ne može živjeti bez Virovitice, niti Virovitica bez Gradine – rekao je Kirin istaknuvši kako je potrebno graditi jedinstvenu regionalnu priču.

– Mi, Hrvatska demokratska zajednica, nudimo jasan plan. Želimo politiku razvoja, a ne politiku svađe. Želimo da Gradina dobije svog načelnika, svoje vijeće, da bude dio sinergije s gradom, županijom i državom. Jer bez politike koja zna gdje ide – nema ni budućnosti. Vrijeme je da prekinemo praksu čekanja. Vrijeme je da prestanemo biti promatrači dok drugi koriste europska sredstva. Vrijeme je za ulaganja, pa i zaduživanje – pametno i ciljano, kako bismo djeci ostavili uređenu općinu, a ne prazna sela – rekao je Kirin.

Dopredsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ Josip Đakić čestitao je članovima veliku obljetnicu te posebno pozdravio utemeljitelje.

– Moramo se sjećati tih ponosnih dana, tih ranih 90-ih kada je stvorena Hrvatska demokratska zajednica, ne smijemo to zaboraviti. Pred nama su izbori. Kada smo prijašnjih godina dolazili ovdje, prije ove nesretne vlasti koja je obitavala četiri godine, obećavali smo i izvršavali zadaće koje su bile pred nama. I dvoranu i vrtić i domove, sve je odrađeno. Naravno, uz pomoć Države i Županije koja je to pratila punim kapacitetom. A u posljednje četiri godine propast, nazadovanje neiskorištavanje mogućnosti, posebice EU fondova, nesuradnja sa Županijom, pljuvanje po županu Androviću, meni i svim dužnosnicima, bezrazložno prozivanje – rekao je Đakić istaknuvši kako se naprijed može samo uz sinergiju vlasti.

– Uspjeh je moguć samo takvom sinergijom općinske vlasti, Općinskog vijeća i načelnika općine kojemu nije za silu da bude načelnik jer ima privatan biznis, ali želi pomoći Gradini, sa Županijom i ministarstvima. U takvoj sinergiji i suradnji koristiti državne i europske fondove, pisati projekte, graditi i stvoriti lijep i ugodan život za sve građane na ovim prostorima. To je cilj koji treba ostvariti, a to može samo Hrvatska demokratska zajednica – naglasio je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, čestitao je 35. obljetnicu i naglasio kako su ispred Hrvatske demokratske zajednice novi izazovi.

– Izazovi svih nas kako napraviti da općina Gradina ide prema naprijed, da žitelji općine Gradina imaju bolji standard, imaju sve usluge koje zaslužuju. Kako da naša Županija ide naprijed, kako da naša država ide naprijed? Kao i na državnoj razini i Virovitičko-podravska županija uspješno prevladava te izazove, prevladavamo ih i s načelnicima i općinama s kojima imam komunikaciju. Nažalost, suradnja ovdje nije dobra, nisam nikome zatvorio vrata, bilo kojim načelnicima iz bilo kojih političkih opcija. Zadnji put sam bio ovdje kada se otvarao dječji vrtić, a to je bilo na početku mandata i to je bio projekt iz prethodnog HDZ-ovog mandata, a ne sadašnje vlasti. Nakon toga u četiri godine nisam niti jedan poziv dobio ovdje da se otvara nešto. E sad, ili se nije ništa radilo ili me se nije zvalo. Mislim da je ono prvo. Nije se radilo i gradilo – rekao je Andrović, naglasivši da kandidat za načelnika Ivan Gojević nije klasičan političar, već poduzetnik kojemu nije cilj prestiž.

– Nije mu potrebno da ga se uzdiže, on je sve kroz svoj poduzetnički život proživio. Jedino što želi je dobrobit ove općine. Općine koja ima ogroman potencijal i u poljoprivredi, turizmu, u vrijednim i marljivim ljudima. Tom potencijalu treba vođa koji će od ove općine napraviti ono što i druge općine rade gdje je Hrvatska demokratska zajednica na vlasti. Kandidati na listi za vijeće su ljudi koji doista žive za ovu općinu, za svako mjesto u ovoj općini. To su ljudi koji su možda različiti po dobi, po struci, ali ta različitost je jedna snaga. Ja znam da vi svi živite za svoju općinu, za svoje mjesto i da ćete zajedno s Ivanom i sa mnom raditi na dobrobit ove općine – naglasio je Andrović.

(HDZ VPŽ)