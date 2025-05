PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – Hrvatska demokratska zajednica općine Lukač u subotu, 10. svibnja, održala je predizborni skup te obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja. Skupu su, uz mnoge članove i simpatizere, nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, predsjednik Općinske organizacije i kandidat za načelnika Đuro Bukvić, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Na samome početku svima prisutnima predstavljeni su kandidati liste za Općinsko vijeće čiji je nositelj sadašnji i budući načelnik Đuro Bukvić. Na listi su i Josip Kučan, Tomislav Živković, Stjepan Ivšić, Dubravka Katančić, Stjepan Lacko, Kristina Kucljak, Ružica Čordaš, Darko Orač, Ivica Ponediljak, Branka Aleksić, Josip Bajer, Vlasta Živković.

Okupljenima se potom obratio predsjednik Općinske organizacije HDZ-a i načelnik u novom mandatu Đuro Bukvić, naglasivši kako je HDZ u posljednjih pet mandata, odnosno 20 godina apsolutni pobjednik na izborima.

– Ova lista ljudi će doprinijeti još većem razvoju općine Lukač. 2005. godine smo zatekli čemer i jad, a u posljednjih 20 godina jako je puno napravljeno. Svi naši rezultati su vidljivi i mjerljivi. To nije zasluga samo mene i mojega tima, nego zasluga svih vas članova Hrvatske demokratske zajednice i simpatizera s područja općine Lukač, što ste sve ove godine imali povjerenja u nas, što ste nam vjerovali i hvala vam na tome – rekao je Bukvić dodavši da ulazi u šesti mandat na čelu općine Lukač.

– S obzirom na to da sam jedini kandidat, načelnika imamo, cilj je ostvariti, kao i proteklih godina, apsolutnu pobjedu i za Općinsko vijeće, i za župana i za Županijsku skupštinu. To je cilj. Pogledajte listu konkurencije, pogledajte koja su to imena i sve će vam biti jasno. Ne znam što oni traže. Pojedinci sjede osam godina, kao i njihova nositeljica, u Općinskom vijeću i u tih osam godina nije dala niti jedan prijedlog, niti jedan amandman, ništa. Sada oni pričaju da mogu, znaju i žele. Dokazat ćemo i ovoga puta apsolutnom pobjedom – rekao je Bukvić dodavši da iako je riješen njegov novi mandat, izbori nisu gotovi.

– Koliko god je važan načelnik, toliko je važan župan, Županijska skupština i naše Općinsko vijeće. Izađimo na nedjeljne izbore i pokažimo da smo i dalje najozbiljnija, najjača politička opcija koja nema alternativu u općini Lukač. Nema mjesta u općini gdje ništa nije napravljeno. To ne radimo samo pred izbore, nego kontinuirano. Općina je sto posto pokrivena s asfaltiranim cestama. Moram zahvaliti županu Igoru Androviću na investicijama prošle godine, most na rijeci prema Velikom Polju, cesta Budrovac – Veliko Polje. U suradnji sa Županijom koja je osnivač Osnovne škole maksimalno pomažemo. Ovih dana trebaju početi radovi na školi u Turanovcu, a koji će biti gotovi kroz 90 dana – naveo je Bukvić i nabrojao niz odrađenih projekata, poput LED rasvjete, uređenja i asfaltiranja cesta i parkirališta kod mjesnih groblja i brojnih nogostupa u naseljima.

– Najveća investicija je društveni dom u Lukaču s trgom od 2500 kvadrata koji smo otvorili prije desetak dana. Sve te investicije ne bi bile moguće da nema moga tima, da nema potpore u Općinskom vijeću od dosadašnjeg, a vjerujem i budućeg Tomislava Živkovića, mog dosadašnjeg i budućeg zamjenika Josipa Kučana i svih vijećnika koji jesu u Općinskom vijeću. Nastavit ćemo raditi u interesu svih mještana općine i nadalje ravnomjerno razvijati cijelu našu općinu – naglasio je Bukvić.

Čestitke u povodu 35. obljetnice Hrvatske demokratske zajednice na području općine Lukač čestitao je predsjednik Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije Mato Krizmanić.

– Projekti koji ste napravili vide se u svakom kutku općine. Tu je rad, tu su pobjede, to je rezultat koji stoji iza vas. Posebno želim pozdraviti hrvatske branitelje i utemeljitelje jer bez vas ne bi bili ovdje. Hrvatska demokratska zajednica nije nastala iz političkog komfora već iz želje i potrebe da se stvori hrvatska država i svaka vam čast na tome. Imali ste hrabrosti prije tri i pol desetljeća provoditi misiju i viziju prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana da stvorite hrvatsku državu i to ste uspjeli. 18. svibnja ovdje je izbor stvarno lak. Idemo do još jedne pobjede – rekao je Krizmanić.

Čestitke na velikoj obljetnici uputila je i predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković.

– Godinama dolazim u Lukač i svjedočim svemu što je napravljeno i koliko se općina izgradila. Općina Lukač, osobito načelnik i Općinsko vijeće, nekako su korak ispred. I to ne čudi, Đuro Bukvić je jedan od najdugovječnijih načelnika u Virovitičko-podravskoj županiji i na tome mu doista čestitam. Uopće ne sumnjam u pobjedu zato što sve ove godine Hrvatska demokratska zajednica i općina Lukač imali su apsolutnu pobjedu i za načelnika, i za Općinsko vijeće i za župana. Stoga 18. svibnja izbor je jednostavan i logičan. Svi kandidati i kandidatkinje na listi za Općinsko vijeće su pošteni, sposobni i kvalitetni ljudi. Školovani ljudi i ljudi s iskustvom. Lista je spoj mladosti i iskustva, kvalitete i kompetencija i to je ono što će osigurati pobjedu na izborima 18. svibnja – istaknula je Bedeković.

Član Predsjedništva RH, predsjednik HDZ-a VPŽ i kandidat za župana Igor Androvića čestitao je 35. obljetnicu te zahvalio utemeljiteljima na hrabrosti za osnivanje Hrvatske demokratske zajednice.

– Naši članovi iz Virovitičko-podravske županije, tada kao i danas, bili su prvi, kako na braniku naše domovine, tako i u stvaranju demokratskih promjena, u stvaranju hrvatske države. Hvala vam i na potpori koju mi dajete svih ovih osam godina. U tih osam godina načelnik Đuro Bukvić i ja smo odlično surađivali, zajedno gradili i ulagali u svaki segment koji možemo. U obrazovanje, u zdravstvo, komunalnu infrastrukturu. Gradili smo ceste, mostove, krećemo u obnovu škole u Turanovcu. Krenut ćemo i u izgradnju sustava navodnjavanja Lukač vrijednu 12 milijuna eura. To je doista velika investicija, kako za Općinu, ali tako i za građevinsku operativu, za sve one koji će sudjelovati u radovima. Sve to ne bi bilo moguće bez dobre suradnje, bez sinergije Općine, Županije, naših saborskih zastupnika i premijera Andreja Plenkovića koji sluša naše probleme i ideje te koji prihvaća i realizira naše projekte – rekao je Andrović, dodavši da je izbor jednostavan, jer su s druge strane ljudi koji se pojavljuju svake četiri godine.

– Svake četiri godine vam kucaju na vrata, obećavaju brda i doline, a kada prođu izbori, četiri godine ni traga ni glasa od njih. Ljudi koji su na HDZ-ovoj listi za Općinsko vijeće znaju što općini Lukač treba i koje projekte treba realizirati. Takvim ljudima treba dati potporu, a ne onima koji se pojavljuju samo pred izbore. Pokazali ste doista svih ovih godina kao jedna velika potpora i vjerujem da će tako biti i 18. svibnja – rekao je Andrović.

