PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U Mikleušu u utorak, 13. svibnja Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice održala je predizborni skup i obilježila 35. obljetnica osnutka i djelovanja na području općine. Skupu su nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Općinskog odbora Mikleuš i kandidat za načelnika Robert Grabar, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Zajednice branitelja “Gojko Šušak” VPŽ Zvonko Kožnjak, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Sve prisutne prvi je pozdravio domaćin, predsjednik Općinskog odbora Mikleuš i kandidat za načelnika Robert Grabar.

– Na današnji dan s ponosom, poštovanjem i dužnim pijetetom prisjećamo se prvog hrvatskog predsjednika i našeg utemeljitelja dr. Franje Tuđmana te svih žrtava Domovinskog rata jer nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti žrtve Četekovca, Čojluga i Balinaca, kao i sve ostale žrtve – rekao je Grabar. Naglasio je kako je tijekom mandata nastojao opravdati povjerenje koje je dobio.

– Od prvog dana znao sam da će moj zadatak biti vrlo zahtjevan te da ne smijem iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali i na kojem sam vam zahvalan. Sada s ponosom mogu reći kako sam uvjeren da sam povjerenje i opravdao, jer činjenica da će na izbornim listićima biti samo jedan mogući izbor, daje mi za pravo da naglasim kako je upravo naš slogan ono što nas vodi dalje, a to je – ostanimo najbolji. Specifična je situacija u našoj maloj općini jer i za Općinsko vijeće nemamo protukandidate te time opravdavamo našu kvalitetu, marljivost i spremnost na rad, što su i prepoznali naši mještani – istaknuo je Grabar, dodajući da su sve izazove koji su se pojavljivali tijekom prethodne četiri godine rješavali u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom, saborskim zastupnicima i ministarstvima Vlade RH.

Naveo je i niz projekata koji su realizirani u njegovom mandatu, od izgradnje vrtića, projekta koji je pri samome kraju, izgradnje dječjeg i fitness igrališta, ulaganja u sportsku infrastrukturu, izgradnja pješačkih staza i sanacija kolnika, ulaganja u obnovu mjesnih domova te uvođenje širokopojasnog interneta. Istaknuo je i financiranje udruga, svih materijala za školu učenicima, kao i sufinanciranje dječjeg vrtića s 85 posto iznosa, dok umirovljenicima svake godine isplaćuju uskrsnice i božićnice.

– Brojne su ideje u realizaciji, a najvrjednije od njih su: uređenje centra Mikleuša, procijenjena vrijednost projekta je 220.000 eura, a čija je provedba planirana kroz sljedeće dvije godine. Tu je i izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u svim naseljima općine, izgradnja vatrogasnog doma u Četekovcu, uređenje centra Borika, dječje igralište u Balincima, izgradnja kanalizacijske mreže te plinske mreže za naselja Čojlug, Četekovac i Balinci – rekao je Grabar dodavši kako Virovitičko-podravska županija i općina Mikleuš sve izazove mogu pobijediti jedino uz Hrvatsku demokratsku zajednicu.

– Jedinu stranku koja iza sebe ima rezultat, koja iza sebe ima stvaranje snažne Hrvatske, a ispred sebe nacionalnu snagu i lokalnu viziju. Ako još niste imali prilike biti na proslavi pobjede prije izbora, velika mi je čast ugostiti vas u općini Mikleuš jer ovdje se večeras slavi izborna pobjeda – naglasio je Grabar te pozvao sve da izađu na izbore i daju glas jedinom broju na izbornom listiću za općinu Mikleuš te županu Igoru Androviću, kao i županijskoj listi HDZ-a.

Potom su predstavljeni kandidati za Općinsko vijeće. Na listi su uz nositelja Miroslava Lazara i Davor Dundović, Ivana Škulj, Mario Lozer, Dalibor Lipovac, Albert Baltić, Kristina Trupina, Ivana Paulin Grgić i Kristina Jančić.

Okupljenima je zatim 35. obljetnicu i izbornu pobjedu čestitao predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera.

– Posebno pozdravljam utemeljitelje, ljude koji su se prije 35 godina odazvali pozivu dr. Franje Tuđmana ka stvaranju pokreta koji će stati na čelo hrvatskog naroda i ispuniti onaj san o svojoj državi, gdje će Hrvat bit svoj na svome. Svi ciljevi su ostvareni. HDZ je stranka koja je imala, ima i imat će uvijek odgovore na sve izazove koji nas očekuju – rekao je Teskera.

Čestitkama se potom pridružio predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić.

– Vi ste već pobjednici. Već dugi niz godina imate odlične rezultate i to je ono što vas čini zajednicom i to je ono što vas čini najboljima. Trebate ostati najbolji i 18. svibnja izaći na izbore, upravo zbog toga da pokažete da, iako nema protukandidata, da smo svi zajedno u ovoj borbi i da ćemo dati maksimalnu podršku vašem načelniku, vašim općinskim vijećnicima i da ćete dati potporu Igoru Androviću, jer je to župan kojem vjerujemo – istaknuo je Krizmanić.

Čestitke na velikoj obljetnici, ali i na političkim uspjesima, uputio je dopredsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ Josip Đakić.

– Trebamo zahvaliti svim tim hrabrim ljudima koji su imali hrabrost i hrvatsko srce da stupe u redove Hrvatske demokratske zajednice tada kada to baš i nije bilo sigurno ni poželjno. Danas se, 35 godina nakon tih događaja sjećamo svih tih ljudi koji su odmah uzeli i oružje i branili prve odluke koje je donio Hrvatski sabor, a koje su bile u cilju osamostaljenja, slobode i neovisnosti hrvatske domovine. Puno je života ugrađeno u temelje same hrvatske domovine i to uvijek treba ponavljati. Hrvatska raste, gradi se i ima sve bolji standard, Hrvatska ide snažnim korakom naprijed kao i općina Mikleuš. Želim pohvaliti sve aktivnosti koje su provedene u proteklom periodu u ovoj općini. One su stvarno hvalevrijedne. Svojim radom ste odagnali sve druge da se eventualno kandidiraju. No nemojte propustiti dati što jaču potporu županijskoj listi i županu Igoru Androviću – istaknuo je Đakić.

Član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, istaknuo je kako je općina Mikleuš utvrda Hrvatske demokratske zajednice.

– Ovo je prilika da se prisjetimo hrabrosti, odanosti i vizije svih onih koji su prije 35 godina, pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice stvarali Hrvatsku demokratsku zajednicu i samim time stvarali i samostalnu hrvatsku državu. Veliku su ulogu imali utemeljitelji i članovi s područja Virovitičko-podravske županije, stali su na prvu obranu domovine. Pogotovo vi ovdje u općini Mikleuš koji ste doživjeli i velike tragedije u Domovinskom ratu, u Četekovcu, Čojlugu i Balincima – rekao je Andrović, dodavši da se Hrvatska demokratska zajednica i danas nosi s izazovima.

– U Hrvatskoj je HDZ već tri mandata na vlasti i uspješno savladava sve izazove koje se pojavljuju, od energetske krize, potresa, Covida… Uspješno svi zajedno jednom sinergijom to radimo. Sinergija je bitna, pogotovo kada govorimo ovdje između općine Mikleuš i Županije, načelnika i mene, zajedno smo u protekle četiri godine gradili, ulagali i u obrazovne institucije i u prometnu infrastrukturu, u gospodarstvo, u zdravstvo. Vi to jako dobro znate, živite ovdje i vidite koji se projekti provode, a upravo ta jedna sinergija, to zajedništvo i sa saborskim zastupnicima i s Vladom RH, olakšava svu tu provedbu. Ponovno se kandidiramo jer nismo završili posao, puno je toga ispred nas – naglasio je Andrović dodavši da vjeruje da će istim putem nastaviti nakon izbora u nedjelju.

(HDZ VPŽ)