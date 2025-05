LOKALNI IZBORI 2025. – Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Sopje u četvrtak, 15. svibnja, održala je predizborni skup i obilježila 35. obljetnicu osnutka i djelovanja na tom području. Uoči skupa odana je počast svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, utemeljiteljima te prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, polaganjem vijenca i upaljenih lampiona uz spomen ploču kod ”Zdenca života”.

Skupu su nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Zajednice utemeljitelja ”Dr. Franjo Tuđman” VPŽ Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Prvi se prisutnima obratio predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Sopje i kandidat za načelnika Berislav Androš.

– Ovdje u Sopju je 1990. godine osnovan prvi ogranak HDZ-a za bivšu općinu Podravska Slatina, tako da je općina Sopje i u tom djelu dala jedan veliki obol u tim teškim vremenima, vremenima kada se neke stvari nisu smjele, kada je bilo opasno biti članom HDZ-a – započeo je svoj govor Androš te nastavio:

– Svi bivši načelnici općine Sopje, koji su u najvećem dijelu dolazili iz HDZ-a, radili su za dobrobit naše općine i svi oni, uz vijećnike Općinskog vijeća, zaslužni su da smo sada na ovoj zavidnoj razini. Mnogi su projekti odrađeni u ova moja dva mandata, a velik broj projekata je u tijeku realizacije ili u planu. Nabrojat ću samo neke najznačajnije. Tu je projekt širokopojasnog interneta, izgrađen je nogostup u Ulici Josipa Kozarca, obnovljen je dom Novakima, sanirana je Stubička ulica u Novoj Šarovki, obnovljen je Kulturni centar u Sopju, tu je i vrijedan projekt prekogranične suradnje Interreg, izgrađene su nove svlačionice u Josipovu i Vaškoj, provedena je plinifikacija naselja Kapinci i Vaška, provedene su tri faze uređenja Dječjeg vrtića Bambi, izgrađeno je multifunkcionalno igralište s umjetnom travom, tribinama i rasvjetom, obnovljena je osnovna škola u Josipovu, izgrađeno je spremište za potrebe DVD-a Vaška, izgrađeni su platoi ispred mjesnih domova, u Novakima, Kapincima i Grabiću, izgrađena je cesta u Novačkoj Đoti, uspostavljen je sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška faza 2, obnovljena je velika sala mjesnog doma u Sopju…, u tijeku je projekt izgradnje sustava navodnjavanja nogometnog terena u Josipovu, a u sustav navodnjavanja je već proveden na nogometnom terenu u Novoj Šarovki, u nabavi smo komunalne opreme, konkretno traktora s malčerom, gradit će se dječje igralište u Španatu i Sopju, a uskoro kreće i izgradnja tribina na nogometnom igralištu u Novoj Šarovki…, to su sami neki od projekata koje smo realizirali ili koje realiziramo. Kada mi date povjerenje da vodim Općinu naredne četiri godine u planu nam je provesti još niz vrijednih projekata, kao što su izgradnja kanalizacijskog sustava, revitalizacija i obnova bivše karaule, obnova svlačionica u Novakima, izgradnja platoa na grobljima u Novakima, Kapincima, Španatu i Josipovu, izgradnja kuće oproštaja u Gornjem Predrijevu, revitalizacija hipodroma ”Majda”, rekonstrukcija škole u Josipovu, te brojni drugi – rekao je Androš te najavio nastavak rada za dobrobit cijele općine.

Potom je predstavio kandidate s liste HDZ-a za Općinsko vijeće: Sinišu Hrgovića, Ivicu Marića, Željka Janečića, Ivanu Slivar, Maria Kupresa, Ivana Mađarića, Laru Golubić, Alena Granjaša i Mirka Jelineka.

Prisutnima se zatim obratio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a za Virovitičko-podravsku županiju Marko Teskera koji je čestitao svim članovima 35. obljetnicu, ujedno se prisjetivši trenutaka osnivanja stranke.

– Najveće čestitke idu mojim dragim utemeljiteljima, ljudima koji su se davne 90., prije 35 godina, stavili na raspolaganje dr. Franji Tuđmanu ka stvaranju stranke koja će stati na čelo hrvatskog naroda i ostvariti toliko željeni cilj ka samostalnosti i slobodi. To su bila teška vremena, nazivali su nas stranka opasnih namjera, često nas se i danas osporava, no ciljevi su ostvareni. Ostaje nam još bolji život hrvatskog čovjeka, no i taj se cilj ostvaruje, približavamo se europskom prosjeku u plaćama – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić čestitao je 35. obljetnicu i uputio zahvalu utemeljiteljima i hrvatskim braniteljima koji su imali hrabrosti pratiti viziju i misiju dr. Franje Tuđmana i stvoriti slobodnu hrvatsku državu.

– Berislav i ja znamo se već dosta godina, znam koliko taj čovjek radi za dobrobit općine, no mislim da i vi svi ovdje u ovoj prepunoj sali znate što je sve Berislav napravio za ovu općinu. Smatram da je Berislav jedini ispravan izbor, mislim da je ova vaša općinska lista kvalitetna i da svi oni zaslužuju vaše povjerenje voditi Općinu sljedeće četiri godine – kazao je Krizmanić.

Dopredsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ Josip Đakić čestitao je članovima 35. obljetnicu osnutka te posebno pozdravio utemeljitelje i hrvatske branitelje.

– Stranka je ovdje u Sopju stasala kada je trebalo, kada u Slatini nisu još bile prilike za osnivanje, a upravo je i slatinski ogranak HDZ-a osnovan ovdje u Sopju. Prije svega zahvaljujem se svima vama utemeljiteljima koji su stali u pravi trenutak uz dr. Tuđmana, uz pravu stranku, uz najjaču političku snagu koja je Hrvatsku stvorila, koja ju je obranila i koja ju je oslobodila. Napretka u općini Sopje ne bi bilo da nema ovih marljivih ljudi koji brinu o vašim projektima, o vašim potrebama, o vašim situacijama u kojima trebate pomoć, sve su to trenuci koje dijelite sa vašim načelnikom Berislavom jednako kao i sa vijećnicima. Vjerujem da će Berislav svojom snagom, znanjem, upornošću i dalje raditi u interesu svakog mjesta u općini Sopje, da će u zajedništvu sa Županijom i županom i uz pomoć Vlade RH učiniti još puno velikih koraka koji će donijeti napredak i boljitak za sve stanovnike vaše općine. Vjerujem da njegova pobjeda i pobjeda liste HDZ-a za Općinsko vijeće nije upitna već u prvom krugu, ali ništa ne smijemo prepustiti slučaju te vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore i date svoj glas provjerenim ljudima – rekao je Đakić.

Na kraju se okupljenima obratio član Predsjedništva te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, ujedno i kandidat za župana Igor Andrović, te im čestitao je 35. obljetnicu.

– Danas su opet neki novi izazovi za HDZ. Danas su izazovi da svi zajedno radimo za dobrobit svih vas u općini Sopje, u našoj županiji, u Republici Hrvatskoj, da radimo na boljem životnom standardu svih naših žitelja. Bero i ja smo zajedno od 2017. godine, Bero je tada postao načelnik, a ja župan i od tada je naša suradnja odlična. Vrijednost vašeg načelnika se očituje i na njegovoj angažiranosti, u što sam se uvjerio. Kada sam znao doći u neko od ministarstva lobirati za neke projekte, znali su mi reći Bero je već bio tu, Bero je već izlobirao za sebe i svoju općinu. Sve to govori kakvog vrijednog čovjeka vi ovdje u općini Sopje imate i čuvajte ga i dalje, dajte mu povjerenje da vašu općinu vodi i u sljedeće četiri godine, a rezultati, u što ne sumnjam, će biti vidljivi. Po ispunjenom ovom društvenom domu vidim da cijenite rad vašeg načelnika, hvala vam što ste u tolikom broju došli dati podršku i njemu i meni. Vaša podrška, osim za načelnika i župana, potrebna je i za ove ljude na listama za Općinsko vijeće i za Županijsku skupštinu gdje je i vaš predsjednik Mladeži Antonio Rastija koji će uz vašu podršku biti vaš glas u toj instituciji – zaključio je Andrović.

(HDZ VPŽ)