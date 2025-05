PROMO-LOKALNI IZBORI 2025. – U Pitomači u petak, 16. svibnja Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice održala je predizborni skup. Skupu su nazočili: član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović, kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement, dopredsjednik Županijskog odbora VPŽ Josip Đakić, predsjednik Općinskog odbora Pitomača i kandidat za načelnika Željko Grgačić, predsjednica Akademske zajednice “dr. Ante Starčević” VPŽ Vesna Bedeković, predsjednik Zajednice utemeljitelja „Dr. Franjo Tuđman“ VPŽ Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić…

Na skupu, koji je održan na Trgu kralja Tomislava, predstavljeni su kandidati za Općinsko vijeće. Na listi su, uz nositelja Željka Grgačića, Rikard Bakan, Marin Aragović, Manfred Kodžaga, Mario Rengel, Svetlana Bastalić, Ivica Peterfi, Željka Begović, Tomislav Lovreković, Mateja Tot, Marijana Krapac, Željkica Mihoković i Božica Štukar.

Zatim se svima obratio kandidat za načelnika Željko Grgačić, koji je uputio zahvalu svima na potpori koju njemu i općinskim vijećnicima godinama pružaju.

– U posljednjih pet godina, Općina Pitomača je povukla više od 64 milijuna eura, bilo iz europskih fondova, bilo iz fondova Republike Hrvatske ili raznih ministarstava. To su ogromna sredstva i s njima smo uspjeli napraviti velike stvari. Zahvaljujem svima vama. Prvenstveno vama koji ste nam dali povjerenje. Vjerujem da ćemo imati vašu podršku i dalje, jer ono što smo do sada napravili i ono što još planiramo – to nisu prazna obećanja. To su konkretni projekti. Zahvaljujem našem županu, našim saborskim zastupnicima, a posebno zahvaljujem našem premijeru Plenkoviću koji nam je uvijek otvarao vrata. Ta sredstva koja su stigla – nisu pala s neba. Iza njih su dobri projekti. Dobri projekti prolaze, loši ne. Hvala svima – rekao je Grgačić.

Potom su predstavljeni Dinko Begović, Ivona Pankaz i Zdravko Sesvečan, kandidati za Županijsku skupštinu sa područja općine Pitomača, a pridružili su im se i kandidat za župana Igor Andrović i kandidat za njegovog zamjenika Marijo Klement.

– Uvijek je lijepo biti ovdje u Pitomači, među dragim, srdačnim ljudima. Svaki put kada dođem ovdje – osjećam se ugodno, osjećam se dobro. Brojimo posljednje sate kampanje. Proveli smo dva, tri tjedna u kombiju, obilazili cijelu županiju, slušali vaše probleme, prijedloge, pitanja… i vjerujemo da nudimo rješenja. Ali znate što? Dobili smo nešto puno vrijednije od svega toga – dobili smo vaše povjerenje. A povjerenje se ne traži – povjerenje se zaslužuje. Vjerujem da smo ga i mi, i Željko, i Mario, i svi ovi ljudi na listama za Općinsko vijeće i Županijsku skupštinu zaslužili. Povjerenje se stječe vizijom i upornim radom. I sve ono što smo radili proteklih godina, radili smo odgovorno, iskreno i predano. Nećemo danas nabrajati sve projekte i sve što smo napravili – ali vjerujem da je važno spomenuti da već sljedećeg mjeseca počinje izgradnja novog dijela škole i nove sportske dvorane u Pitomači – projekt koji smo zajedno dogovarali i planirali. A puno toga još dolazi u suradnji s općinom, županijom, našim saborskim zastupnicima i Vladom Republike Hrvatske. Hvala vam na potpori koju ste nam davali svih ovih godina, vjerujem da će tako biti i u nedjelju – rekao je Andrović.

Dopredsjednik ŽO HDZ-a Josip Đakić istaknuo je kako postoji razlog zašto je završetak kampanje u Pitomači.

– Zato što je najslađe biti doma – u svom kraju, među svojim ljudima, i očekivati ono što je normalno: da se cijeni rad, da se vrednuju rezultati i da svi zajedno nastavimo raditi za dobrobit naših građana. Zanemarimo prazne priče i one koji u našim životima ne donose ništa vrijedno. Fokusirajmo se na ono što je važno. Zato – Hrvatska demokratska zajednica, lista za Općinsko vijeće i načelnika, lista za Županijsku skupštinu i župana. Samo zajedništvom, u suradnji sa saborskim zastupnicima i Vladom Republike Hrvatske, možemo osigurati sigurne rezultate, stabilan napredak i bolju budućnost. Ovo je pobjednička lista iz Virovitičko-podravske županije i Općine Pitomača – u to nema sumnje. Ljudi s ovih lista cijelo su vrijeme predano i odgovorno radili u interesu građana, kako bi Pitomača bila ljepše, bolje i kvalitetnije mjesto za život. Želim da svi zajedno ostvarimo pobjedu za pamćenje – pobjedu koja će biti temelj za budućnost. Jer bez konkretnih rezultata na ovim izborima, nema ni realizacije budućih projekata. Mora se ostvariti i jedno i drugo – i to ćemo učiniti, zajedno – naglasio je Đakić.

(HDZ VPŽ)