Orahovica je oduvijek bila turistička meka Slavonije i Baranje kada je riječ o ljetnoj sezoni kupanja. Još 1914. godine Društvo za proljepšanje Orahovice, preteča današnje Turističke zajednice, odlučilo je sagraditi kupalište ograđeno drvenim daskama – što je uz trošak od 400 kruna i učinjeno.

Kupalište je površinom bilo malo i vrlo skromna izgleda, a na kupanje su dolazili samo muškarci. Godine su prolazile i kupalište je postajalo sve traženije, ali pretijesno da bi primilo sve znatiželjnike.

PRVA MISICA BILA JE ORAHOVČANKA?

Društvo za proljepšanje Orahovice to je prepoznalo i 1922. godine isto proširilo te dogradilo. Sagrađene su 24 drvene kabine za presvlačenje, ležaljke, tuš, skakaonicu i postavljen je raspored kupanja. Posebno atraktivno bilo je zemljište oko kupališta, odnosno perivoj prepun ružičnjaka, a darovao ga je dr. Svetozar Grgin – u to vrijeme vlasnik bivše kurije Mihalović (danas Medicinski centar Mursa Osijek, op.a.).

Orahovački pučki putopisac Ivan Grgurić zapisao je:

– Plaža u šumi. Uparađeni gospođice i gospoda kao iz modnih žurnala. Bilježi se svaki pokret, primijeti se svako novo lice. Tu je i čuvar. Pomalo strog i pažljiv javni službenik, o svemu je vodio brigu. Brinuo je o kabinama, o redu, o čistoći u bazenima. Zaštitni znak kupališta, perivoj. Orasi, ruže penjačice na metalnim i drvenim armaturama. Šljunčane staze u tunelu zelenila i cvijeća. U bazen je, posebnim kanalom odvojkom rijeke Vučice, stalno dolazila čista voda. Pokraj dvije johe i danas se još naziru tragovi potočića, dovodnog kanala – pisao je Grgurić te dodao kako je sve to privuklo mnoge goste, pa je tako 1925. godine na orahovačkom kupalištu održan i prvi izbor za Miss bivše države.

Prema riječima orahovačke hodajuće enciklopedije, Duška Rađenovića, prva misica bila je Orahovčanka. Iako današnji portali govore da je prvi izbor za Miss bivše države održan 1926. u hotelu Esplanada u Zagrebu, Orahovica je ipak imala raniji. Potvrda toga je i popularni kviz Kviskoteka. Kroničar Duško Rađenović kaže kako se prisjeća jedne epizode kviza s kraja 80-ih kada je pitanje glasilo ”Kada i gdje je održan prvi izbor za Miss Jugoslavije?”, a kako natjecatelj nije znao odgovor, popularni voditelj Oliver Mlakar rekao je “1925. godine u Orahovici”.

PRVA TURISTIČKA ATRAKCIJA

Krenuli smo tragom tog podatka i došli do rođenog Orahovčanina, novinara i urednika nekadašnje TV Zagreb, Miroslava Šafera, koji se sjeća reportaže TV Zagreba iz 1974. godine o turizmu u Orahovici, kada je jedan od „očeva orahovačkog turizma“, Franjo Hocenski, argumentirano pričao upravo o tom izboru.

U svakom slučaju, od ovog značajnog turističkog događaja prošlo je punih 100 godina i danas gotovo da nitko ne zna za isti, ne samo u Orahovici, već u cijeloj Slavoniji – da je upravo Orahovica prva ugostila najljepše žene bivše države.

Izgradnjom orahovačkog Jezera 60-ih godina prošlog stoljeća, kupalište pomalo gubi na značaju. Kada je jezero uhvatilo puni zamah, kupalište je prestalo s radom. Ispuštena je voda i sve do kasnih 80-ih ostale su zjapiti betonske rupe.

Danas kupalištu ni traga ni glasa – tu je dječje igralište, a na mjestu gdje je bio ružičnjak prolazi prometnica. Jezero je danas mjesto gdje se okupljaju kupači iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja, ali mnogi ne znaju, kada prošeću uz rijeku Vučicu i dječje igralište, da je ovdje prije punih 100 godina krenulo kupanje u Orahovici i stvorilo prvu pravu turističku priču.

