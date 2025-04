U nazočnosti predsjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Željka Palkovića, izaslanika župana VPŽ, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojana Mijoka, gradonačelnika grada Orahovice Saše Ristera te više od 100 vatrogasaca iz 18 društava, održana je redovna 143. godišnja, izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica.

Iza orahovačkih vatrogasaca je izazovna godina koju su odradili maksimalno, naglasio je to predsjednik DVD-a Tomislav Pezić te posebno istaknuo sve kolege vatrogasce za sve što volonterski daju društvu. Pezić je istaknuo da DVD Orahovica svake godine piše povijest svojim uspjesima i novim segmentima u radu.

-Djece u društvu imamo kao nikada do sada, naših malih vatrogasaca kojih je danas 35 i s kojima više nego uspješno radi licencirana voditeljica i naša tajnica Suzana Grgurić, zatim od prošle godine po prvi puta u povijesti imamo novi tim u svom sastavu i to K9 tim s potražnim psom koji čine vodič Ivan Tomac i pas Azra. Naš Puhački orkestar i dalje je jedini vatrogasni orkestar na području županije i gdje god se pojavi na najbolji mogući način promovira društvo, svoj grad i županiju. Opet, po prvi puta u povijesti imamo čak pet žena operativnih vatrogaskinja, od čega tri nove od ove godine, a naši operativci su priča za sebe. Uvijek prvi za pomoći, brzi, hrabri i složni i od srca im hvala na svemu što čine za svoje sugrađane i njihovu imovinu – rekao je Pezić.

U detaljnom izvješću o radu operative zapovjednik Darko Šramek istaknuo je kako je društvo u 2024. imalo nekoliko izazovnih intervencija i kako su sve odrađene na visokoj razini. Naglasio je da je bilo ukupno 60 vatrogasnih intervencija od čega 47 tehničkih te 13 požarnih koje je odradilo dvadesetak vatrogasaca. Izvješće o radu Malih vatrogasaca podnijela je voditeljica Suzana Grgurić istaknuvši kako se radi s velikim brojem djece koje voditelji uče osnovama vatrogastva, ali im pružaju i niz društvenih aktivnosti kako bi ih zadržali u vatrogastvu i odmaknuli od računalnog svijeta. Vodič u K9 timu Ivan Tomac predstavio je rad tima i naglasio da se svaki dan napreduje i kako je tim već sada spreman za intervencije. Pročelnica Puhačkog orkestra Katarina Vanek izdvojila je nastup orkestra na državnoj smotri gdje je orkestar ponovno pokupio niz pohvala kao jedan od najboljih na smotri te istaknula kako je orkestar svaki dan sve puniji mladim članovima. Sva izvješća su jednoglasno usvojena.

Predstavljeni su potom planovi među kojima je i dalje najvažniji težnja za izgradnjom novog vatrogasnog doma za što društvo ima svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju i čeka se samo adekvatan javni poziv.

Uslijedilo je uručivanje vatrogasnih diploma i odlikovanja pa su tako za položeno zvanje vatrogasac diplome dobile tri dame: Ana Budimir, Aleksandra Miljević Terlević i Sanja Marić te Mario Purgar za položeno zvanje vatrogasnog dočasnika I. klase, a diplome im je uručio predsjednik VZ VPŽ Željko Palković koji je potom uručio i vatrogasne spomenice za dugi niz godina vjernosti vatrogastvu i to za 60 godina Đuri Sekuliću, 40 godina Robertu Orini i 30 godina Željku Kišu, dok je zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Orahovice Robert Orina za 20 godina godina u društvu spomenicu uručio Manuelu Sobodiću te za 10 Lidiji Čalić. Zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek uručio je statue vatrogasca svim operativcima koji su se odazivali na intervencije, a potom su uručene i posebne nagrade. Gradonačelnik Orahovice Saša Rister uručio je priznanje, a predsjednik DVD-a Tomislav Pezić zahvalnicu kapelniku Puhačkog orkestra Zoranu Vlajniću za 30 godina neprekidnog i zdušnog rada s nizom generacija Puhačkog orkestra od kojih je stvorio odlične glazbenike i još bolje ljude. Voditeljica Malih vatrogasaca Suzana Grgurić na kraju je uručila posebne zahvale donatorici Ivani Božičković i njenom obrtu, GDCK-u Osijek na odličnoj suradnji i prijateljstvu te mladoj 15-godišnjoj Dariji Dubovečak za poseban doprinos i brigu za sve male vatrogasce.

-Trideset godina sam u ovom društvu i mogu reći da sam uvijek u Orahovicu dolazio s punim srcem i dušom. Hvala svim glazbenicima koji su bili dio orkestra, koji su zajedno samnom pisali povijest ovoga društva i još ju uvijek pišu. Orahovica, županija i ovo društvo moraju biti ponosni na ove ljude koji ih promoviraju u cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu, a meni kao kapelniku je velika čast što vodim divne ljude i iznimne glazbenike – rekao je kapelnik Zoran Vlajnić.

Na kraju su rad društva pozdravila sva društva među kojima posebno treba istaknuti društva iz Srbije, DVD Bajmok i DVD Matica iz Subotice s kojima je DVD Orahovica ostvario veliko prijateljstvo i suradnju. Obratio se potom u ime VZ grada Orahovice zapovjednik iste Robert Orina pohvalivši rad društva, a zatim je biranim riječima o društvu domaćina pričao gradonačelnik Saša Rister istaknuvši kako je posebno sretan velikim brojem aktivnih malih vatrogasaca.

-Djeca su naša budućnost, a kada vidim da u školi vatrogastva radi ovako velik broj djece, onda znam da je i naš grad u budućnosti siguran. Od srca hvala svima koji rade s tom djecom, to je doista hvalevrijedno i neka samo tako nastave. Grad je uvijek čvrsta potpora i prijatelj vatrogasaca, izdvajamo maksimalno koliko možemo sredstava i pomažemo u svemu, a posebno bih istaknuo da zajedno radimo na kapitalnom projektu za cijeli grad, a to je izgradnja novog vatrogasnog doma. Iskreno se nadam da će svi razgovori uroditi plodom, da će konačno biti otvoren natječaj na koji se možemo prijaviti i da ćemo ubrzo skupštine održavati u novom vatrogasnom domu. I na kraju od sveg srca hvala svim orahovačkim vatrogascima koji su dali cijelog sebe u nedavnim poplava i odradili lavovski dio posla u obrani grada i građana, oni su naši heroji današnjice – rekao je Rister.

Izaslanik župana Bojan Mijok istaknuo je kako Županija, župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement te on osobno odaju ogromno priznanje i zahvalnost svim vatrogascima županije pa tako i orahovačkim koji su svoju hrabrost i sposobnost puno puta do sada pokazali, a posebno u nedavnim poplavama.

-Mi kao Županija uvijek smo uz vas i vaše društvo i nastojimo pomoći u svim problemima, a kao što znamo DVD Orahovica ima jednu veliku želju, a to je novi vatrogasni dom. Mogu otvoreno reći da je Županija u tom projektu aktivna, uz gradonačelnika Ristera činimo sve da se ovaj san konačno ostvari jer to ovo društvo i zaslužuje. Lijepo je vidjeti ovako puno ljudi na Skupštini, to je dokaz odličnog rada i ljudskosti koje ovo društvo ima i to treba cijeniti i poštivati. Idemo zajedno dalje u nove pobjede jer zajedno možemo sve – rekao je Mijok.

Na kraju je sve nazočne, a posebno društvo domaćina pozdravio predsjednik VZ VPŽ Željko Palković posebno izdvojivši kako su orahovački vatrogasci pokazali koliko vrijede i koliko su značajni za svoj grad i okolicu.

-Vatrogasci su uvijek prvi kada treba spasiti i pomoći, a kolege iz Orahovice su pokazali na ovim poplavama kako to u stvarnosti izgleda i odradili su to na visokoj razini. Moram se zahvaliti i gradonačelniku Saši Risteru jer znam koliku pomoć i podršku pruža orahovačkom vatrogastvu i to je jako lijepo čuti da prvi čovjek grada stoji iza vatrogastva. Čestitam svim nagrađenima, posebno onima koji su završili školovanje i koji su se osposobili za intervencije kako bi dali sebe za pomoć drugome. Posebna pohvala za rad s djecom jer svako društvo koje ima svoju mladost ima temelj vatrogastva jer bez djece nema daljnjeg napretka u vatrogastvu. Hvala puno i Puhačkom orkestru i kapelniku koji su našoj zajednici uvijek na raspolaganju. U nama uvijek imate podršku, prijatelja i suradnika u svemu što radite i budete radili u budućnosti – zaključio je Palković.

