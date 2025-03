U Hrvatskom domu kulture u Čačincima u subotu, 29. ožujka, održana je godišnja izborno-izvještajna skupština Udruge umirovljenika Čačinci. Predsjednica udruge Erika Čilog pozdravila je sve članove i goste te uz člana radnog predsjedništva Ivicu Tomića predstavila izvješće o radu Udruge u 2024. godini i financijsko izvješće. Članovima i gostima također su predstavljeni planovi Udruge za 2025. godinu.

Potom je uslijedio izborni dio skupštine na kojem je izglasano da dosadašnja predsjednica Udruge Erika Čilog nastavlja obnašati istu funkciju, dok je za potpredsjednika izabran Vlado Mikec. Mirjana Jurišić, Ivica Tolić, Zora Hunjet, Ivica Šincek, Vikica Kovač, Marica Lokner, Mirjana Katalinić i Oliver Brgan izabrani su u Izvršni odbor, Zvonko Martinčević za tajnika, a u Nadzorni odbor izabrane su Đurđa Knežević (predsjednica nadzornog odbora), Branka Đurđević te Dragica Vuković.

Skupštini su nazočili i sve pozdravili virovitičko-podravski župan Igor Andrović i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac koji su iskazali svoje zadovoljstvo s dosadašnjom suradnjom s Udrugom kao i svoju potporu njihovom radu.

– Doista mogu pohvaliti vaš rad, trud i sve vaše aktivnosti kroz cijelu godinu. Ja, i sve generacije koje su došle nakon vas, mogu vam zahvaliti na svom nasljeđu koje ste nam ostavili, vaš trud uistinu može biti primjer svim generacijama nakon vas. Podršku od županije ste imali, a imati ćete je i dalje – rekao je župan Andrović

– Suradnju smo, ne samo s vama već i ostalim udrugama u Čačincima, ostvarili kroz razne projekte i upravo me ta sinergija udruga u našem mjestu veseli. Podrška Općine Čačinci do sada je bila neupitna te vjerujem kako će tako biti i u nadolazećem razdoblju. Hvala vam što činite sve ono najbolje u korist vaših članova i svih mještana treće dobi, čestitam vam na onome što ste do sada učinili i sveme što ćete učiniti u nadolazećem razdoblju – naglasio je načelnik Jurenac.

Članove udruge pozdravili su i predsjednici drugih Udruga umirovljenika, predsjednica KUD-a Čačinci, zamjenica ravnateljice Osnovne škole “Antun Gustav Matoš” Čačinci Svjetlana Carić, ravnateljica dječjeg vrtića “Lipa” u Čačincima Ana Krmpotić Matijašević, koordinatorica programa “Zaželi” Aleksandra Mečenero te predstavnici Matice umirovljeničkih udruga koji su načelniku Jurencu uručili knjigu “Stih + Stih = Zbirka” u kojoj su objedinjene pjesme 26 autora.

Nakon skupštine svi su se okupili te položili vijence i svijeće na spomen obilježju poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima.

