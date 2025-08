Sjajna vijesti stigla je na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Orahovici iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Naime, u novoj akademskoj godini 2025./2026. u Orahovici će se moći pohađati stručni trogodišnji studij primaljstva. Ova vijest razveselila je posebno dekana Fakulteta Aleksandra Včeva, koji je naglasio kako se u Orahovici piše i nastavlja povijest, a u istoj zgradi u kojoj je nekada bilo rodilište, sada je studij primaljstva.

– Dobili smo izvješće stručnog povjerenstva u kojem stoji kako zadovoljavamo sve uvjete za prijediplomski stručni trogodišnji studij primaljstva u Orahovici. Prema proceduri, dobili smo i dva tjedna za očitovanje na to izvješće, no mi se nećemo očitovati jer se slažemo sa svim segmentima toga mišljenja i sada taj dokument ide na sjednicu Savjeta Agencije koje potom izdaje prijedlog ministru za izdavanje dopusnice i upis u upisnik studijskih programa Hrvatske. Dakle, sve je zapravo riješeno i od nove akademske godine naš Fakultet ima novi studijski smjer i to doista povijesni, jer u ovoj zgradi Centra Mursa, gdje je nekada bilo rodilište, sada će se odvijati programi studija primaljstva na što smo iznimno ponosni- rekao je dekan te naglasio kako će studij brojati 15 studenata i time novi mladi ljudi dolaze u Orahovicu.

– Riječ je o izvanrednom studiju, a moram naglasiti i to da su kod inicijalne akreditacije bili i naši nastavnici i članovi uprava dvije bolnice i to OŽB Našice i Opće bolnica “dr. Josip Benčević” Slavonski Brod, koje su naše nastavne baze i s kojima je dogovoreno kako će se u njihovim prostorima obavljati klinička praktična nastava za naše studente. Sretni smo što dovodimo nove mlade ljude u ovaj lijepi grad koji ima ogroman potencijal– dodaje Včev.

Orahovica tako postaje uistinu ono što je dekan Včev i obećao, mali Cambridge, grad studija i znanja.

– Naš fakultet sada ima prijediplomski te diplomski sveučilišni studij fizioterapije, zatim sveučilišni specijalistički studij kardiopulmonalne rehabilitacije, znamo da imamo i dio dentalnog studija i evo sada primaljstvo. Orahovica se pokazala kako izvrsno mjesto studiranja, potvrdili su to i svi naši studenti, nastavnici i profesori, visoki i ugledni gosti koji su posjetili ovaj grad i ne mogu biti sretniji što se sve ovo odvija u mom rodnom gradu. Svi jedva čekamo jesen i prve studente primaljstva na prvim predavanjima– zaključio je Včev.

(icv.hr, vg)