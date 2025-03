U protekla četiri dana, na širem orahovačkom području svaka općina ima svoju priču i svoju borbu s poplavom. Sve je počelo u Orahovici pa zatim na području općine Zdenci u Slavonskim Barama, nastavilo se u Rajinom polju i Paušincima u općini Čačinci, a onda se spustilo prema Crncu u istoimenoj općini. ICV je bio na svim spomenutim lokacijama, pričali smo sa stanovnicima, a priča iz Crnca možda zvuči najnevjerojatnije.

Naime, u glavnu ulicu u Crncu voda se sručila s čak tri strane, prvo se izlio potok Klokočevac, zatim je voda prošla s još dvije strane i kroz njive i bašće ušla mještanima u dvorišta i gospodarske zgrade, a samo zahvaljujući vatrogascima i drugim službama koje su na vrijeme reagirale, nije ušla u kuće. Evakuacije niti u ovom mjestu na sreću nije bilo, niti ljudi niti stoke, dva starija bračna para prebačena su iz svojih kuća zbog sigurnosti preko puta ceste kod svoje djece, a u nekim kućama stoka je iz štala prebačena u prikolice na više mjesto.

– Sve se to dogodilo nevjerojatno brzo, u tako kratko vrijeme toliko vode. Vatrogasci su po dolasku vode odmah krenuli raditi nasipe da spriječe vodu iz ulice, no onda se spustilo iz njive i bašće i rekli smo im da nema smisla štititi ulazak vode pa smo svi pohitali premještati stoku. Ovoliko vode ne znamo kada je bilo, i to sve u noći. Na kraju šteta je ostala, dvorište i štale su pune blata, ali što je tu je, barem smo sve uspjeli spasiti – rekli su iz obitelji Bognar iz Crnca.

Slično pričaju i ostali žitelji Radićeve ulice, glavne u Crncu. Najveći teret podnijeli su lokalni vatrogasci uz pomoć susjednih društava iz Velikog Rastovca i Breštanovaca, a na kraju je ipak sve dobro završilo.

– Imali smo besanu noć i dan, ali evo srećom sve smo uspjeli spasiti i od srca zahvaljujem vatrogascima i svim službama koje su bile uz nas. Moram spomenuti veliku ulogu Hrvatskih voda na čelu s direktorom VGO Osijek Željko Kovačevićem koji je svaki dan bio u Crncu, Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije predvođene načelnikom Marijom Klementom koji je također, u noći i po danu bio s nama, svatko je dao koliko je mogao. Ovo je bilo nevjerojatno, s tri strane dolazi voda tolikom brzinom, ali eto srećom, kako je brzo došla, tako je brzo i otišla. Saniramo štetu, tijekom subote i nedjelje naši vatrogasci ispumpavaju podrume i peru dvorište, ulice, mostove i prometnice, polako se sve vraća u normalu. Nadamo se da se ovako što više nikada neće ponoviti. S Hrvatskim vodama već smo obišli terene i još ćemo kako bi dodatno uvidjeli gdje se još može nešto učiniti da se ovakve stvari ne ponove – rekao je načelnik općine Crnac Mato Damjan.

Crnčani, kao i mještani drugih općina i grada Orahovice doista ne pamte ovoliku količinu kiše i vode koje se tako naglo spustila u njihova mjesta, dugo će se još pričati o ovim nevjerojatnim danima, ali na sreću ipak je sve prošlo bez posljedica, ali ono što mještane tišti je što je velika šteta na njihovim posjedima i gospodarskim zgrada velika, a kako je najavio načelnik Stožera CZ VPŽ Marijo Klement na posljednjoj sjednici u Crncu i u tom pravcu će biti učinjeno sve da se mještanima što više pomogne.

(icv.hr, vg)