Slatinski je Drenovac i jučer, 10. kolovoza, bio ispunjen duhom prošlosti tradicionalnog 12. Srednjovjekovnog viteškog turnira povodom kojega su vitezovi, kneginje, konjanici i kmetovi ponovno prošetali drenovačkom livadom.

Red vitezova Ružice grada, Općina Čačinci te Turistička zajednica područja Vrata Papuka osigurali su bogat program kako za prvi, tako i za drugi dan turnira. Posjetitelji su imali priliku vidjeti niz događaja, od prikaza svakodnevnog života, oružja i konjanika, sve do trbušnih plesačica i bitke za utvrdu Klak.

Jučerašnji program bio je nastavak subotnjeg te je jedina razlika u programu bio rasplet bitke za utvrdu Klak. Subotnja bitka završila je pobjedom Turaka, dok su pobjednici jučerašnje bitke bili kršćani.

(icv.hr, mj)