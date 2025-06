U povodu Dana općine i blagdana Presvetoga Trojstva, a u organizaciji Općine Čačinci i Turističke zajednice područja Vrata Papuka, u prepunom središtu mjesta koncert je održao Miroslav Škoro. Krenuo je u svom prepoznatljivom stilu, veselo i duhovito s pregršt svojih velikih i poznatih tamburaških hitova poput Moja Juliška, Otvor’ ženo kapiju, Konji bili konji vrani, Mata i mnogih drugih, a onda se obratio Čačincima.

– Vidjeti vas ovoliko, zajedno, jedinstvene i zagrljene je nešto veliko. Hvala vam što ste ovdje i što pjevate s nama naše pjesme, naše je srce tako najveće – rekao je Škoro i nastavio nizom hitova, a kulminacija večeri bila je set onih njegovih jedinstvenih domoljubnih pjesama, Otkud ti pravo, Domovina, Svetinja, pa novi hit Zastava i onda vrhunac večeri – Škoro je zapjevao ”najskuplju” – ”Sude mi” uz koju je publika po njegovoj želji upalila mobitele i nastala je slika za vječno pamćenje.

– Upalite svoje mobitele za sve one kojih više nema, za sve one hrabre ljude koji su stvorili našu lijepu Hrvatsku, upalite i za one koji dolaze, našu djecu neka im svijetli put istine, hrabrosti i ljubavi prema jedinoj nam Domovini – poručio je Škoro. Koncert je završio onom koja dira u srce – ”Ne dirajte mi ravnicu”, a Škoro je Čačincima uz nju na kraju poručio:

– Hvala vam za ovu predivnu večer, želim vam sretan blagdan Presvetoga Trojstva, volite se, poštujte i ljubite, a nadasve volite svoje, volite svoju i našu jedinu nam Domovinu Hrvatsku – poručio je.

(icv.hr, vg)