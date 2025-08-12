Na području općine Čačinci započeli su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta, koje izvodi tvrtka Cesting d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost radova iznosi 63.742,58 eura, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije projekt sufinancira s 47.000,00 eura, dok će ostatak iznosa osigurati Općina iz vlastitog proračuna.

Sanacija obuhvaća tri prometnice koje su zbog starosti i vremenskih oštećenja bile u lošem stanju i to pristupnu cesta do novog groblja u dužini od 170 metara, pristupnu cestu do vinograda u Čačincima od 100 metara te pristupnu cesta do Čačinačkih ribnjaka u dužini od 250 metara.

-Radovima će biti osigurana sigurnija i kvalitetnija prometna infrastruktura, čime ćemo unaprijediti svakodnevni život mještana i povećati funkcionalnost prometnog sustava. Općina Čačinci nastavlja s ulaganjima u modernizaciju prometnica i stvaranje boljih uvjeta za život u zajednici – rekao je načelnik Alen Jurenac.

(icv.hr, vg)