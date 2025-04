Gradonačelnik Orahovice Saša Rister juče, 9. travnja, održao je Zbor građana na području Mjesnog odbora Dolci u cilju informiranja od strane mještana što u njihovom mjestu nedostaje i što bi trebalo urediti, odnosno izgraditi.

Zboru su, uz mještane, nazočili i direktori gradskih poduzeća, Papuk d.o.o. Tomislav Katalinić, Virkom d.o.o. Virovitica Podružnica Orahovica Martina Damjanac i Papuk plin d.o.o. Tomislav Majetić, a u uvodu nazočne je pozdravio te predstavio do sada učinjeno predsjednik Mjesnog odbora Dolci Mario Gubeljak.

-Odradili smo velik posao u proteklom periodu, uz pomoć Grada Orahovice te donatora izgrađena je garaža za novo vozilo, autocisternu koja je kod nas na korištenju te uveli grijanje u istu. Uređeno je parkiralište kod igrališta NK DOŠK-a, a Grad Orahovica izgradio je nadstrešnicu za staru vatrogasnu pumpu ispred vatrogasnog doma te uveo vodu na mjesno groblje. Posadili smo 29 lipa kod dječjeg igrališta, a nama je posebno važno da je postavljena nova LED javna rasvjeta kroz mjesto – rekao je Gubeljak te potom iznio plan Mjesnog odbora za naredno razdoblje u kojem je istaknuo uređenje kapelice svetog Martina i okoliša oko nje, nužnost izgradnje nogostupa kroz mjesto te produbljenje i čišćenje kanala za lakši protok vode.

Mještani Dolaca u raspravi su istaknuli kako su prije 15 godina napravili listu želja što bi sve u Dolcima trebalo biti napravljeno i da je unazad 5 godina gotovo sve to i odrađeno. Gradonačelnik Saša Rister naglasio je kako su neki od planiranih projekata koje je iznio predsjednik Gubeljak već započeli.

-Prije svega moram reći da smo u suradnji s Mjesnim odborom puno toga odradili i drago mi je da mještani to vide. Nastavili smo i dalje raditi, prošle godine smo odradili i projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju nogostupa kroz Dolce i to od početka mjesta do kapelice svetog Martina, a krećemo i s novom projektno-tehničkom dokumentacijom za nastavak toga nogostupa sve do mjesnog groblja kako bi onda sve u komadu i izgradili. Do kraja ovog mjeseca trebao bi biti gotovo glavni projekt za rekonstrukciju zgrade NK DOŠK, bio sam za tu temu i u Ministarstvu turizma i sporta gdje smo razgovarali o Javnom pozivu za ovakve namjene u kojem će biti prihvatljiv ovakav zahvat i ako sve prođe prema našim željama u 2026. bi počela izgradnja – naglasio je Rister.

Također, gradonačelnik Rister istaknuo je kako su drugi projekti već započeli, a također odgovorio i na neke nove ideje mještana.

-Mještani Dolaca već su zatražili obnovu svoje crkvice, obavio sam razgovor s našim župnikom Željkom Strnakom i dogovorili smo da će uskoro crkvica biti pregledana te je utvrđeno što sve treba napraviti, a u prvom redu je sanacija krovišta koje prokišnjava. Mještani su dali prijedlog uređenje parka kod nogometnog igrališta da se napravi manje dječje igralište i fitness na otvorenom i to ćemo odraditi, zatim je prijedlog bio izgradnja još jednog autobusnog stajališta koje je već spremno i za koji dan će biti postavljeno. Također smo na ovom sastanku zajedno utvrdili da postoje neki kanali oko mjesta koji su se u ovoj poplavi pokazali da rade i tu ćemo intervenirati da se isti prodube i dodatno očiste da ne bi bilo neželjenih problema. Bit će uređeni dodatno i poljski putevi te prijelaz preko njihovog tzv. suhog potoka gdje s druge strane mještani imaju njive, a naravno za sve ostalo stojimo na raspolaganju – rekao je gradonačelnik Rister te zaključio je kako su svi odrađeni projekti rezultat odlične suradnje Grada s Mjesnim odborom i lokalnim DVD-om za koju se nada da će biti nastavljeni.

(icv.hr, vg)