Tradicionalno, prvu nedjelju nakon blagdana Presvetoga Srca Isusova u Slatinskom Drenovcu, a u organizaciji Općine Čačinci te udruga ratnih veterana Hrvatski domobran Slatina i Orahovica kod Spomen grobišta koje je posvećeno ubijenim hrvatskim vojnicima i civilima za vrijeme II. svjetskog rata, održana je komemoracija i sveta misa za 500 likvidiranih žrtava komunističkog režima čiji se ostaci nalaze u grobištu. Polaganje su predvodili članovi Udruge Hrvatski domobran i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, a nakon polaganja nazočnima je dio stravične priče o ubijanju nevinih Hrvata ispričao dopredsjednik Hrvatskog domobrana Orahovica i član Županijskog povjerenstva za istraživanje i nalaženje žrtava totalitarnog komunističkog režima VPŽ Miroslav Gazda istaknuvši važnost ovog odavanja počasti.

– Puno žrtva je je još u nizu jama po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji koje još nisu u potpunosti razotkrivene za razliku od ove masovne grobnice u Slatinskom Drenovca koja je jedina patološki istražena i znamo većinu imena nevinih žrtava koje su ovdje pogubljene. U ovoj grobnici pronađene su 464 lubanje i još otprilike pola metra ugaženog koštanog praha gdje se nalaze dijelovi zdrobljenih lubanja pa je tadašnje Povjerenstvo konstatiralo da se u tom prostoru nalazilo ljudskih ostataka od 500 žrtava. To su bili Hrvati, vojnici i civili koji su nedužni pogubljeni i zato im moramo odavati vječnu počast, pokloniti se njihovoj žrtvi i biti tu za njih. Hvala Općini Čačinci na potpori svake godine jer ove su žrtve to itekako i zaslužile – rekao je Gazda.

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac naglasio je kako ovo grobište govori govore o velikoj tragediji koja je zadesila hrvatski narod kraj krajem II. svjetskog rata.

– Zahvaljujem svima koji su sve ove godine bili dio komemoracije za ove žrtve, to je dokaz istine o načinima na koji su te žrtve ovdje tragično okončale svoj život samo zato što su bili Hrvati. Općina će i dalje ustrajati na organizaciji ovog skupa i to uvijek onako kako smo to uobičajeno radili, prve nedjelje nakon blagdana Presvetog Srca Isusova. Od srca hvala svima koji su došli po ovom teškom i sparnom vremenu, hvala Požeškoj biskupiji koja je podržala skup i s našom Župom u Čačincima organizirala služenje svete mise, to je najmanje što možemo učiniti za sve ove žrtve i njihove obitelji – rekao je Jurenac. UZ kosturnicu služena je sveta misa, a u nazočnosti župnika Slatinskog i našičkog dekanata služio ju izaslanik biskupa Ive Martinovića, velečasni Robert Kupčak kancelar Požeške biskupije.

(icv.hr, vg)