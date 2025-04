U restoranu Ložiona u Orahovici održana je redovna, godišnja i izvještajna skupština Dijabetičke udruge Orahovica. Uvod u skupštinu bio je podjela zahvalnice za izniman doprinos radu udruge koje su dobili prof. dr.sc. Željko Hocenski i medicinska sestra Elizabeta Kiš. Predsjednik Alan Grgić podnio je izvješće o radu u kojem je bilo vidljivo kako je iz udruge još jedna iznimno uspješna godina s nizom odličnih aktivnosti predvođenih velikom manifestacijom ”Slatki na Papuku”.

– Naš glavni cilj bio je i dalje educirati zdrave ljude o opasnosti koju sobom nosi opaka bolest dijabetes te pomoći našim članovima koliko je god to moguće. Organizirali smo niz akcija kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka, veliki broj osoba se odazvao možda čak i rekordan do sada, osigurali smo i prostor udruzi za rad i sastanke u suradnji s Gradom Orahovicom, a manifestacija odnosno Susreti dijabetičara ”Slatki na Papuku” su priča za sebe. To su jedini ovakvi susreti dijabetičara u Hrvatskoj koji okupljaju preko 300 ljudi iz cijele Hrvatske te BiH i Srbije i ponosan sam što sam i osobno bio dio ove lijepe priče. Ono što je najvažnije, godinu smo završili financijski u plusu sa svim plaćenim računima i obvezama – rekao je Grgić te potom kroz plan rada istaknuo kako će Udruga i ove godine nastaviti sa svim aktivnostima iz prošle godine uz naravno najveću ”Slatki na Papuku”.

– Ova udruge ove godine slavi i 20 godina postojanja pa će ”Slatki na Papuku” biti najljepša prigoda za proslaviti ovaj velik i značajan jubilej. Naravno da će Udruga i dalje organizirati akcije kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka te sve ostale aktivnosti za svoje članove i građane Orahovice – rekao je Grgić.

Potom su sva izvješća i planovi usvojeni većinom glasova. Skupštini je nazočio i gradonačelnik Orahovice Saša Rister pohvalivši rad predsjednika i udruge u proteklom razdoblju.

– Dijabetička udruga Orahovica godinama radi velik posao, naporno radi i ja im na tome čestitam od srca, a potvrdilo se to i u proteklom razdoblju. Kroz nekoliko dana poslat ćemo pozive udrugama za potpisivanje ugovora o financiranju pa tako i ovoj udruzi jer svima pomažemo koliko god možemo. Posebno bih pohvalio manifestaciju ”Slatki na Papuku” koja je postala veliki promotor našeg grada i na istoj treba ustrajati – rekao je Rister.

Na kraju je predsjednik Grgić najavio kroz tjedan dana i ostavku na mjestu predsjednika, a kao glavni razlog naveo je slijedeće:

– Mom prethodniku, danas nažalost pokojnom Petru Čačinoviću u trenucima njegove teške bolesti obećao sam kako ću preuzeti udrugu kako ne bi stagnirala i bila bez predsjednika jer se nitko tada nije želio uhvatiti ove odgovorne dužnosti. Rekao sam tada da ću biti predsjednik godinu dana i tada udrugu predati nekome tko želi i ima više vremena. Ovu dužnost sam prihvatio i obavljao s velikom ljubavlju prema ovoj udruzi i poštovanju prema ljudima u njoj, a posebno prema velikom čovjeku i izuzetnom predsjedniku kakav je bio Petar Čačinović. No došlo je vrijeme da to netko drugi preuzme i novom predsjedniku ili predsjednici želim puno sreće – zaključio je Grgić te naglasio da udrugu ostavlja financijski u plusu s ukupno 12 odrađenih projektnih prijedloga od kojih su tri već odobrena, a ostali se uskoro očekuju.

