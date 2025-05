U organizaciji Off road kluba Orahovica i pod pokroviteljstvom Grada i Turističke zajednice grada održan je mega oktanski spektakl u Novoj Jošavi – 4. Off road susret.

U tri dana sudjelovalo je 38 posada, a svaki dan bio je priređen drugi program za sve vozače koji su pristigli iz Mađarske, BiH, Rijeke, Splita, Siska, Otoka, Slavonskog Broda, Velike, Nove Gradiške, Pakraca, Lipika, Bjelovara, Voćina, Belog Manastira, Osijeka i Đakova.

– Bio je to dugi vikend za naše članove koji su sve odradili profesionalno i dokazali da smo prava ekipa. Nadamo se da su i sudionici zadovoljni. Za nas je to bio izazov, a sve nedostatke i sve ono što trebamo mijenjati u programu, u planu nam je već za nagodinu. Budući da smo imali goste iz daljih mjesta i da su neki morali otputovati dan prije završnog, na startu je bilo 8 terenaca, a ostali se nisu željeli natjecati jer je naš događaj za naše sudionike ipak, prije svega, predstavljen kao druženje off road zaljubljenika. No, svejedno bilo je spektakularno – rekao je predsjednik Off road kluba Orahovica Radivoj Bolić.

Na kraju je 1. mjesto u kategoriji terenci osvojio Orahovčanin Luka Huber (1:26,42), drugi je bio Nitro Beny AK Učka sport iz Rijeke (1:41,05) koji je osvojio prvo mjesto 2012. godine na prvoj utrci u Orahovici, a treći je bio Vjekoslav Josipović (1:41,46) iz Djedine Rijeke.

U kategoriji quad 50ccm prijavljeno je bilo 9 vozila, a na kraju je prvo mjesto osvojio Marin Fekete (0:45,90) iz Zdenaca, drugo Ivan Čavlović iz Otoka (0:51,20), a treće Marko Čavlović također iz Otoka (0: 52,07).

U kategoriji quad 250+ prijavljeno je bilo samo dva vozila pa je tako prvi bio Bruno Has Bolić iz Duzluka (0:47,19), a drugi Noa Opat iz Nove Jošave (0:52,30).

U kategoriji quad 500+ prijavljeno je bilo 7 vozila, na kraju je slavio Ante Čavlović(1:13,64) iz Otoka s quad 850ccm, drugi je bio Saša Pejanović (1:16,51) iz Voćina s quad 600 ccm, a treći Vedran Pandža (1:19,65) iz Otoka s quad 500ccm.

Za sve sudionike bile su osigurane nagrade od sponzora World Brend, Quad expert CF Moto iz Osijeka te Turističke zajednice grada Orahovice.

– Hvala svim divnim ljudima, našim sponzorima i donatorima jer bez njih ovo ne bismo mogli organizirati i održati. Hvala Gradu i Turističkoj zajednici, od srca hvala i svim sudionicima i divnoj publici koja je ponovno došla u velikom broju – zaključio je Bolić.

Ovaj događaj postao je jedan od najvećih zaštitnih znakova grada, što je potvrdio i gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

– Prelijepo je bilo biti dio ove priče koja nosi adrenalin, spektakl i veliku promociju našega grada. Hvala Off road klubu Orahovica na ogromnom trudu i radu kako bismo sve pripremili i organizacijsku odlično odradili. Grad i Turistička zajednica će i dalje čvrsto stajati uz ovaj hvalevrijedan projekt – zaključio je Rister.

