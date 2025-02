Općina Čačinci, u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA, prijavila je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Čačinci“ u okviru Javnog programa održivog razvoja lokalne zajednice, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 74.056,65 eura. Cilj projekta, kako je rekao načelnik Alen Jurenac, je unapređenje komunalne infrastrukture i osiguranje prometne sigurnosti mještana kroz sanaciju nerazvrstanih cesta, čime se stvaraju bolji uvjeti za ulaganja i gospodarski razvoj.

– Sanacija obuhvaća tri nerazvrstane ceste koje su zbog vremenskih utjecaja i starosti u izrazito lošem stanju. Radi se o pristupnoj cesti do novog groblja u Čačincima dužine 170 metara, zatim također pristupne cesta do vinograda u Čačincima u dužini od 100 metara te još jednoj pristupnoj cesti i to do Čačinačkih ribnjaka dužine 250 metara. Ove ceste svakodnevno koriste mještani, a uslijed obilnih padalina otežana je njihova prohodnost, sigurnost sudionika u prometu te dostupnost objektima – rekao je Jurenac te naglasio kako će očekivanim zahvatima biti osigurana sigurnija i kvalitetnija prometna infrastruktura te poboljšan svakodnevni život i funkcionalnost prometnog sustava u općini.

– Općina Čačinci nastavlja s ulaganjima u razvoj i poboljšanje infrastrukture, stvarajući bolje uvjete za život svojih mještana. To nam je glavni cilj, dati maksimum za normalne uvjete života naših sumještana – zaključio je Jurenac.

(icv.hr, vg)