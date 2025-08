Općina Čačinci kontinuirano provodi brojne projekte kako za samo središte općine, mjesto Čačinci tako posebno i za sve općinska naselja. U proteklom periodu realizirano je niz projekata u Slatinskom Drenovcu, Bukviku, Paušincima i drugim mjestima u kojima Općina obnavlja ceste, gradi vodovod, uređuje društvene domove, zapravo intervenira svagdje gdje treba. Načelnik općine Alen Jurenac izdvaja nekoliko vrijednih projekata koji su završeni unazad nekoliko mjeseci i na koje je iznimno ponosan.

– Izgradili smo novu cestu u Ulici Omera Šilovića u Bukviku, riječ je cesti koja vodi prema mjesnom groblju čime smo mještanima i posjetiteljima groblja olakšali pristup i uveli određeni sigurnost u prometu. Zatim smo izgradili nastavak ceste od Paušinaca do Obradovaca koja je sada u potpunosti asfaltirana i mogu reći da spaja tri općine, našu, Zdenci i Crnac. Riječ je o investiciji ŽUC-a vrijednoj 260 tisuća eura, ali najveća vrijednost ovog projekta je potvrda mještana kako je ovo nešto što su godinama čekali i za njih jako važno da imaju tu komunikaciju – rekao je načelnik te nastavio kako je u Slatinskom Drenovcu rekonstruirana cesta u Ulici Mire Košćaka, riječ je o 400 metara ceste vrijednosti investicije 150 tisuća eura koja je realizirana uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i u partnerstvu s Hrvatski šumama.

– U istom mjestu smo u fazi obnove postojećeg dotrajalog vodovoda u suradnji s Hrvatskim vodama i tvrtkom Virkom i očekujem da ćemo do kraja godine završiti ovaj projekt i staviti vodovod u funkciju. Također u Slatinskom Drenovcu smo omogućili dohvat mobilnog signala kojeg do sada nije bilo čime smo omogućili lakšu komunikaciju i mještanima, ali i posjetiteljima i žurnim službama kojima je u njihovim intervencijama signal neophodan. I u samim Čačincima smo potpisali ugovore za izgradnju tri nove pristupne ceste, jednu do novog dijela groblja, drugu do naših čačinačkih ribnjaka i treću do naših vinograda, a kroz nekoliko dana očekujemo i početak radova na tim cestama – rekao je Jurenac te zaključio kako Općina nastavlja istim tempom jer su i infrastrukturni projekti krucijalni za normalan život ljudi.

