Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa svake godine nadmaši samu sebe u organizaciji sada već nadaleko i naširoko poznate Pekmezijade. Ovogodišnja 14. Pekmezijada održana je u ovom malom mjestu u općini Zdenci pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, Virovitičko-podravske županije i Općine Zdenci. Manifestacija je bila prvi sadržaj u sklopu obilježavanja Dana općine, a okupila je oko 1000 posjetitelja. Sve je počelo pripremom najveće peke u Slavoniji. Udruga kuhara i slastičara grada Slatine pojačana vrhunskim hrvatskim kuharima Draženom Đuriševićem i Božidarom Đurinčičem pripremili su zapečeni grah s buncekom, slaninom i povrćem.

– Stavili smo 7o kilograma graha, 65 kilograma suhomesnatih proizvoda kobasice slanine i bunceka, te nekoliko kilograma povrća, dakle luka, mrkve, paprike te začini i to je to. Dobar žar na kraju i odlična ekipa od nekih 10-ak ljudi za kompletnu pripremu. Najveća nam je sreća što je ljudima bilo ukusno – rekao je jedan od glavnih kuhara Zoran Putniković, a njegov kolega u struci Dražen Šafar naglasio je kako se radi o peki promjera tri metra koja je ukupno težila oko 1300 kilograma, a u njoj je pripremljeno i podijeljeno oko 700 porcija graha.

Priča je nastavljena otvaranjem spomen obilježja svim poginulim hrvatskim bojovnicima i braniteljima i kroz povijest u dvorištu kapelice svete Ane u Dugoj Međi koje je na kraju posvetio novi orahovački župnik velečasni Ivica Šoh. U nastavku je održano službeno otvorenje 14. Pekmezijade i Sportskih igara branitelja, a posebno ponosan bio je predsjednik UHBDDR Duga Međa Mirko Bušljeta.

– Naš glavni cilj je okupiti hrvatske branitelje i njihove obitelji u jednom ugodnom druženju s nizom zabavnih sadržaja. Svake godine pripremimo neku atrakciju, ove je godine to ova divovska peka, a uz sve tu je puno zabave, pjesme, plesa i igara. Hvala svima koji su nam pomogli i posebno članovima naše udruge koji su volonterski odradili ogroman posao – rekao je Bušljeta.

Načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić pohvalio je branitelje Duge Međe na ustrajnosti i velikoj volji pripreme ovako velike manifestacije u malom mjestu.

– Doista je svake godine ova manifestacije sve bolja i posjećenija. Od srca hvala članovima UHBDDR Duga Međa na velikom trudu, radu i želji da našoj općini donesu ovako nešto lijepo, atraktivno i nešto po čemu je naša općina nadaleko poznata – rekao je između ostalog Durmić, a potom je sve pozdravila u ime Ministarstva hrvatskih branitelja voditeljica Ureda Ministarstva u Virovitici Marina Kraljić.

– Posebno je ovaj događaj značajan za hrvatske branitelje koji se ovdje opuštaju, zabavljaju i druže što je za njih jako važno. Branitelji iz Duge Međe sve ovo sjajno pripreme i zaista je posebno svake godine doći ovamo, a Ministarstvo je naravno uvijek uz njih – rekla je Kraljić.

Ovogodišnju, 14. Pekmezijadu službeno je otvorio župan Igor Andrović naglasivši kako ova manifestacija pokazuje svu raskoš domaćeg slavonskog proizvoda i poznate slavonske širokogrudnosti.

– Naša županija je posebno ponosna na ovaj svoj istočni dio, gdje diše ta slavonska duša kojoj nitko ne može odoljeti. Branitelji iz Duge međe su nevjerojatni, to što oni rade i koliko se trude te što sve pripreme u jednom malom mjestu ravno je čudu. Hvala im od srca za sve što rade i što su županiji podarili događaj koji je njen veliki zaštitni znak – rekao je župan Andrović.

Otvorenju su nazočili i zamjenik župana Marijo Klement, gradonačelnici Slatine i Orahovice, Tomo Tomić i Milan Babac, načelnici općina Čađavica i Nova Bukovica, Stjepan Novoselec i Tomislav Bračun.

Započelo je potom kuhanje pekmeza na tradicionalni slavonski način u kotlu od domaćih slavonskih šljiva, a branitelji su krenuli s natjecanjem u tri discipline: viseća kuglana, bacanje potkove te u još jednoj prepoznatljivoj atrakciji ove manifestacije, slavonskoj alci. Uz sve to pravu glazbenu poslasticu podarili su prvo dva kulturno-umjetnička društva, KUU Voćin i Kud Lipa Nova Bukovica, a zatim su na oduševljenje svih zapjevali TS Salaš i Stjepan Jeršek Štef.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo, Sandra Jadek kao predsjednica te Dražen Đurišević i Božidar Đurinčić kao članovi, ocijenili su šest uzoraka pekmeza i na kraju proglasili najbolje pa je tako najbolji pekmez skuhala ekipa OPG-a Šisl iz Šljivoševaca, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Čađavica, a treće DVD-a Orahovica.

U natjecanju branitelja bilo je zanimljivo, a nakon velikih borbi u bacanju potkove slavio je dvojac UDVDR Koprivničko-križevačke županije, drugi je bio par UHBDDR Nova Bukovica, a treći duo iz UDVDR Slatina 1. U Slavonskoj alci najprecizniji su bili alkari iz HVIDRA-e Slatina, drugo mjesto pripalo je UDVDR-u Voćin, a treće UDVDR KZŽ. U visećoj kuglani najmirniju ruku imali su članovi HVIDRA-e Orahovica, drugo mjesto pripalo je UDVDR 2./132. Orahovica dok je treće mjesto pripalo UHBDDR-u Nova Bukovica.

Nagrade najboljima u svim kategorijama, od kuhanja pekmeza do braniteljskih igara, uručili su župan Igor Andrović i dožupan Marijo Klement te Marina Kraljić, načelnik Tomislav Durmić i predsjednik udruge organizatora Mirko Bušljeta. Kroz dan bio je tu i napuhanac za djecu, niz štandova s domaćim proizvodima poput lepinja, kuhanih pečenjaka i drugih delicija, a udruga domaćin postavila je i veliki stol s domaćim kolačima za sve nazočne. Pekmezijada u Dugoj Međi uistinu je događaj za doći i uživati, a nitko nikada iz Duge Međe ne ode gladan i žedan i ono što je najvažnije bez osmijeha na licu i pune duše.

(icv.hr, vg; foto: V. Grgurić, K. Toplak)