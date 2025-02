Udruženje obrtnika Orahovica organiziralo je u srijedu, 12. veljače svečanost dodjele priznanja za obrtnike koji su napunili okrugle godine u obrtništvu. Dodjeli su nazočili predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić i predsjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice Suzana Đebro Maričić.

Nakon uvodnih riječi i pozdrava predsjednika Udruženja obrtnika Orahovica Damira Vaneka, Kenjerić i Đebro Maričić uručili su priznanja obrtnicima koji su okrugli broj u obrtništvu pa su tako za 20 godina priznanja dobili Darko Biro, Goran Cuca, Snježana Šimanović, Boris Baltić, Drago Knežević, Mario Hornung i Nataša Majstorović, za 25 godina nagrađeni su Jasna Fabšić, Krešimir Jakobek, Mato Šipura, Mišel Štefok, Željko Strilić i Sandra Miloloža, zatim za 30 godina priznanja su zaslužili Boris Steiner, Goran Čačinović, Vesna Lukšić i Eljfat Mehmedi za obiteljski obrt, dok je najveće priznanje za 40 godina obrtništva dobila obitelj Šafer, odnosno obrt vlasnice Branke Šafer iz Orahovice.

Predsjednik Županijske obrtničke komore Stjepan Kenjerić uručio je i priznanja HOK-a Dariju Stojčeviću, Dragi Kneževiću i Krešimiru Kostelcu te zahvalnice HOK-a Tomislavu Šebalju, Tatjani Stojanović i Josipu Jambrešiću. U ime nagrađenih obratio se Karl Šafer kao dobitnik priznanja za najviše godina.

-Iza mene je punih 48 godina rada, u obrtništvu sam dao puno, kao i moja cijela obitelj. Danas su teška vremena, mladi obrtnici moraju biti uporni jer samo tako mogu uspjeti. Mene su godine rada naučile da nikada ne odustanem, još radim i radit ću dok god budem mogao i to je možda najbolja poruka mladima. Od srca se zahvaljujem na ovoj nagradi te u ime svih nagrađenih mogu reći da je ova nagrada jedan motiv za dalje da svi jednom dođu do 40 i više uspješnih godina u obrtništvu – rekao je Šafer.

Predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić čestitao je nagrađenim obrtnicima te naglasio kako su danas mladi obrtnici i oni koji počinju ipak u boljoj startnoj poziciji u odnosu na one koji su obrte otvarale prije 20 ili 30 godina i više.

-Današnja Vlada Republike Hrvatske puno pomaže mladim obrtnicima u samim počecima s oko 10 do 15 tisuća eura. Iskreno, nitko od nas takvu pomoć nije dobio prije 20, 30 ili 40 godina. To puno znači jer odmah u startu možeš kupiti alat, kombi ili sve što treba za početak u obrtništvu. Ove nagrade su znak vaše upornosti i vaših ruku djela i zato budite ponosni na sve što ste do sada uradili jer što god netko mislio, obrtnik uvijek radi 24 sata na dan i to je velika vrijednost – rekao je Kenjerić.

Nazočnim nagrađenim obrtnicima obratila se i predsjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice Suzana Đebro Maričić zahvalivši se istima za dugogodišnji rad i doprinos u razvoju grada.

-Svi znamo koliko obrtnici znače ovom gradu i zato vam se od srca zahvaljujem za sav vaš trud i rad i čestitam vam svima na ovim nagradama koje ste itekako i zaslužili. Moja želja je da se svi skupa vidimo za 10 ili 15 godina s novi nagradama koje će značiti da uspješno i dalje radite u svom gradu – rekla je Đebro-Maričić.

(icv.hr, vg)