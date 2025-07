Ponosno, s puno emocija i sjećanja te ponajviše tradicije jedne kulture, naroda i običaja protekli su tradicionalni 19. Susreti Slovaka pri žetvenim svečanostima u Zokovom Gaju. Ovu manifestaciju očuvanja kulturne baštine, kako Slovaka tako i Hrvata u Slavoniji, organizirali su Savez Slovaka Republike Hrvatske i Matica Slovačka Zokov Gaj, a pokrovitelji su bili Općina Zdenci i Savjet za nacionalne manjine RH te Savez Slovaka Zvaz Slovakov iz Bratislave.

Žetvene svečanosti započele su tradicionalnim odlaskom u žetvu u koloni koju su predvodili kosci. Dolaskom u polje, kosci su poveli žetvu, a žene slagale žito u granice. Kada je posao bio gotov, prionulo se tradicionalnom objedu koji su činili masni kruh, svježi čvarci, suhomesnati proizvodi te kao salata poznati kiseli krastavci ”na brzo” koji se kisele u velikoj tegli uglavnom na prozoru.

Nakon objeda, pošlo se ispred doma Matice u središte mjesta gdje je održan kulturno-umjetnički program, a u uvodu istog obratila se predsjednica Matice Slovačke Zokov Gaj Vesna Kunštek rekavši kako joj je srce puno što Matica prenosi običaje Slovaka ovoga kraja.

-Sjećam se svega ovoga kao mala djevojčica, a zahvaljujući mojoj majci Etelki sačuvane su tradicionalne pjesme i običaji koje danas uz nju prenosimo dalje. Slovaci su u ovome kraju imali običaje vrlo slične Slavoncima, mogu reći da smo mi slavonski Slovaci i ponosni smo što imamo svoju bogatu povijest u ovom dijelu Hrvatske. Hvala svima od srca koji su nam pomogli u pripremi ovog nama jako važnog događaja, a mogu reći da već sada razmišljamo kako na dostojanstven i što sadržajniji način pripremiti jubilarne 20. svečanosti iduće godine – rekla je Kunštek i zahvalila svim sudionicima.

Svečanost je otvorio načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić istaknuvši kako je ovo lijep način očuvanja običaja Slovaka na području općine.

-I mene osobno dirne kada vidim sve ovo jer sve je to jako slično, gotovo isto kako su to radili naši djedovi i bake i prelijepo je to sve još jednom vidjeti i doživjeti. Hvala od srca Matici slovačkoj Zokov Gaj i predsjednici Vesni Kunštek koji ulažu ogroman trud u organizaciju ovog događaja koji čuva običaje, kulturu i povijest dva slična naroda, nas Hrvata i Slovaka – rekao je Durmić.

Započeo je potom i kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg su nastupili prvo domaćini Matica slovačka Zokov Gaj i to mješovita pjevačka skupina s nekoliko tradicionalnih slovačkih pjesama baš iz Zokovog Gaja koje je sačuvala Etelka Bakoška, a zatim su se predstavile Matice slovačke Jurjevac i Osijek, a poseban gost bilo je Makedonsko kulturno društvo “Braća Miladinovci” iz Osijeka iz kojeg je mješovita pjevačka skupina izvela nekoliko prepoznatljivih tradicionalnih makedonskih pjesama poput Makedonsko devojče, Bitola i Jovano Jovanke.

Žetvene svečanosti u Zokovom Gaju i ove su godine okupile veliki broj ljudi, nazočili su predstavnici svih udruga s područja općine Zdenci, a Udruga Rukotvorine predstavila je i svoje ručne radove.. Na kraju jedno je bilo vidljivo, probuđena su prelijepa sjećanja i potvrđeno kako će stari običaji i Slovaka i Hrvata živjeti vječno.

