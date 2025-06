U Crncu je, u sklopu obilježavanja Dana općine i blagdana svetog Ivana Krstitelja, održana tradicionalna 8. Smotra folklora, ali i prva u organizaciji novoosnovanog Kulturno-umjetničkog društva Crnac pod nazivom „Igra kolo Ivanovo“. Mnoštvo ljudi, Crnčana i gostiju, okupilo se u velikom šatoru ispred Društvenog doma u središtu Crnca kako bi uživalo u prazniku narodne nošnje, tamburice i slavonske duše.

Prva se nazočnima obratila predsjednica KUD-a Crnac Tihana Lončarević istaknuvši značaj svetog Ivana Krstitelja.

– Sveti Ivan Krstitelj bio je Božji dar svojim roditeljima, ali i svim ljudima. Zovu ga čovjek poslan od Boga. Zaštitniku naše župe, glazbenika, pjevača i plesača, ovom smotrom dajemo čast i ime. Uživajmo u bogatstvu folklora, u zvuku tamburice, šarenilu narodnih nošnji i ljepoti riječi koje pričaju priču našeg naroda. Dragi gosti, roditelji, djeco, bake, djedovi i ljubitelji tradicije – dobrodošli na prvu smotru folklora „Igra kolo Ivanovo“. Uz blagoslov svetog Ivana, neka ova večer bude slavlje života, vjere, slavonskog srca i zajedništva – poručila je Lončarević.

Smotru je potom službeno otvorio načelnik općine Crnac Matija Grgurić.

– Prekrasan je ovo događaj koji već ima osmogodišnju tradiciju, ali ovo je prva smotra koju organizira Kulturno-umjetničko društvo, i na tome im od srca čestitam – i na trudu, i na ovoj večeri. Posebno je lijepo vidjeti djecu i mlade kako plešu i čuvaju naše običaje, i to pred tolikim brojem ljudi, od najmlađih do najstarijih. To je naše najveće bogatstvo i na tome treba ustrajati – rekao je Grgurić.

Prvi dio smotre bio je rezerviran za dječje folklorne skupine. Smotru su otvorili najmlađi članovi domaćeg KUD-a Crnac, kojima je to bio prvi veliki javni nastup, a za koji su zaslužili ogroman pljesak. Nakon njih nastupile su dječje folklorne sekcije KUD-ova: „Lipa“ Nova Bukovica, „Slavonac“ Podravska Moslavina, „Đeram“ Viljevo, „Slavonska vila“ Marijanci-Kunišinci te mala i srednja skupina Kulturno-umjetničke udruge „Napredak“ iz Podravskih Podgajaca.

U nastavku programa uslijedili su nastupi odraslih folklornih skupina. Premijerni nastup imali su i članovi KUD-a Crnac s koreografijom slavonskih pjesama i plesova, što je publika nagradila velikim oduševljenjem i gromoglasnim pljeskom. Svoje folklorno umijeće potom su prikazali i KUD-ovi: „Lipa“ Nova Bukovica, „Đeram“ Viljevo, „Slavonac“ Podravska Moslavina, „Slavonska vila“ Marijanci-Kunišinci te Matica slovačka Miljevci.

Na kraju večeri, s puno emocija, predsjednica Tihana Lončarević zahvalila je svima koji su sudjelovali u pripremi smotre – Općini Crnac, udrugama, pojedincima, sudionicima i publici.

– Folklor je poput livade, prepune raznobojnog poljskog cvijeća. Ništa u njemu nije isto – uvijek je nešto novo, uvijek malo drugačije i još ljepše. Hvala svima od srca, i sigurna sam da se vidimo i iduće godine – još brojniji – zaključila je Lončarević.

Poseban štih smotri dao je i novo uređeni Trg hrvatskih branitelja u Crncu, ukrašen u duhu stare Slavonije. Točku na „i“ ove prekrasne večeri stavio je glazbeni sastav Stravianae Band iz Našica, koji je zabavljao KUD-ovce i goste do kasno u noć.

Zaigralo je tako kolo Ivanovo, puno slavonske duše, osmijeha snaša i bećara, a Crnac je još jednom pokazao da diše slavonski – i da će zauvijek biti obučen u ‘najlipše ruvo’ tradicije.

(icv.hr, vg)