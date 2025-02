U organizaciji Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica i na poziv dr. Marijane Peček-Vidaković jedne od predavačica u školi, u društvenoj dvorani održano je iznimno aktualno i zanimljivo predavanje dr. Sanee Mihaljević, psihijatrice iz Zavoda za javno zdravstvo ”Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije na temu ”Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”. Predavanje je trajalo puna dva školska sata uz veliku pažnju i zanimanje prepune društvene dvorane.

– Izuzetno mi je drago da smo uspjeli dogovoriti ovaj dolazak dr. Mihaljević s predavanjem jako važnim u kontekstu vremena u kojem živimo. Kao liječnica opće medicine svjesna sam da se puno mladih u svom životu susreće, rekla bih, s mentalnim patnjama i zato mi je drago da je doktorica došla i doista prošla kroz sve probleme koji mladi imaju u sebi, a isto tako dali smo mladim ljudima informaciju kako imaju mogućnost kome i gdje se javiti i da za sve te probleme ima pomoći – rekla je organizatorica dr. Marijana Vidaković Peček istaknuvši kako su predavanje poslušali učenici cijele škole.

– Iskreno, oduševio me ovakav odaziv učenika, a što je važno pažljivo su sve slušali, složili veliku listu zaista korisnih i dobrih pitanja za doktoricu na koje je ona spremno odgovorila s puno informacija i podataka. Vjerujem da su oni sami u ovom predavanju puno toga naučili što će im pomoći kroz život koji je pred njima – zaključila je dr. Peček-Vidaković.

Dr. Sanea Mihaljević naglasila je važnost ovakvih susreta s mladim ljudima u školama i pohvalila inicijativu orahovačke škole.

– S mladima treba razgovarati, treba im ukazati da mi imamo psihu i mentalno zdravlje o kojem se moramo brinuti kao i o tjelesnom. Nažalost, imamo priliku svaki dan vidjeti kako to izgleda kada se mentalni poremećaji ne liječe i to najčešće može loše završiti. Kako bi prevenirali i spriječili takve posljedice, odlično je ovako okupiti mlade i reći im da imaju dušu i da na tom području mogu imati itekakve teškoće, ali da to nije ništa strašno i opasno ako se na vrijeme prepozna da postoji problem i potraži pomoć koja za njih u tom pogledu itekako postoji – kaže dr. Sanea Mihaljević, koja je na samom kraju predavanja dala posebnu poruku mladima rekavši kako dug i sretan život jamče dobri međuljudski odnosi.

– Ta poruka je zapravo iz jedne studije s Harvarda koja je dugi niz godina istraživala veliku populaciju i došla upravo do toga da u životu ima puno toga korisnog od hrane do drugih stvari, ali da su međuljudski odnosi najkorisniji za zdrav i dug kvalitetan život. To sam željela prenijeti ovim mladima ljudima da shvate što znače dobri međuljudski odnosi i koliko je važno kako se odnositi jedni prema drugima – rekla je dr. Mihaljević te istaknula kako, nažalost, na području VPŽ veliki broj mladih ljudi ima problem s mentalnim zdravljem.

– Dosta je velik postotak, kao kliničar koji je svaki dan s pacijentima to, rekla bih, previše vidim, ali posebno me zabrinjava što mislim da ima puno više onih koji su još neprepoznati, imaju određen strah reći da im treba pomoći, a onda je to dugačak put do oporavka. Nadam se da će se to promijeniti jer mi smo tu za njih, straha ne smije biti, a pomoći ima – kaže dr. Mihaljević kojoj su se nakon predavanje neki učenici obratili s pitanjima što je zapravo najveći dobitak ovog predavanja.

– To je ono što stalno naglašavam, neka pitaju, informiraju se i baš mi je drago da sam ovim predavanjima potaknula nekoliko učenika da pitaju, kažu što ih muči i vjerujem da je baš ovakav način pristupa mladima najbolji način da se lakše odvaže i dođu po pomoć – zaključila je dr. Mihaljević.

(icv.hr, vg)