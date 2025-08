Prva večer 5. Craft beer festivala u organizaciji udruge PAUK, a pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednica, Slavonija nema joj ravne, Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Grada Orahovica, Turističke zajednica grada Orahovice te Virovitičko-podravske županije, napunila je jučer orahovački središnji park.

Sve je počelo kušanjem vrhunskog domaćeg piva pet proizvođača iz cijele kontinentalne Hrvatske, a onda je krenula prva akustična svirka u tzv. chill zoni uz nastup Acoustic Planeta. Večer je potom nastavljena nastupom virovitičkog benda Indian Summer koji je svojim energičnim nastupom i prepoznatljivim stilom rasplesao okupljene, a sjajnim vokalnim mogućnostima svojim se sugrađanima predstavila frontmenica benda Lucija Kiš.

A onda je krenulo ludilo, jer poznati zagrebački Brkovi zauzeli su pozornicu uz gromoglasan pljesak publike. Bila su to dva puna sata vrhunske rock svirke koja nema koga nije razdrmala. Najsretniji nakon prve večeri bio je predsjednik PAUK-a Mirko Kufner.

– Prvi dan je prošao odlično, a ono što me posebno veseli su pohvale koje smo dobili od nazočnih. Park je doista bio prepun ljudi koji su došli iz svih krajeva. Hvala Bogu i vrijeme nas je poslužilo, bila je to divna večer, a nadam se da će takva biti i današnja. Hvala svim pivarima koji su došli, hvala svim volonterima koji su odradili vrhunski posao i idem odalje, još nas jedna luda večer čeka uz odličnog Vojka V– rekao je Kufner. Večer je završila uz DJ Barchacha i party pod nazivom ”Svjetski, a naše” koji je trajao do sitnih noćnih sati.

Danas je otvorenje festivala u 18 sati ponovno akustičnom svirkom u chill zoni, a nastupit će Acoustic generacija X. Na glavnoj bini u 21 sat nastupit će Echoes iz Osijeka, zatim će u 22:30 biti održano tradicionalno natjecanje u ispisjanju piva, a u 23:00 sata kreće koncert Vojka V. Večer završava uz još jedan party DJ Barchach ovoga puta pod nazivom ”Žvaljenje party”.

Prva večer bila je najbolja moguća pozivnica i za drugu, treba svakako doći u orahovački središnji gradski par jer i večeras je luda zabava zajamčena.

(icv.hr, vg)