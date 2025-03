Poplavljena područja istoka Virovitičko podravske županije danas je posjetio saborski zastupnik i član Saborskog odbora za poljoprivredu Mate Vukušić. Posjetio je poplavljene dijelove Grada Orahovice, susreo se s radnicima Poljoprivrednog poduzeća Orahovica koji pumpama ispumpavanju vodu kako bi zaštitili svoja skladišta, a pomažu i susjedima čijim kućama prijeti voda. Kritično je u selu Slavonske Bare gdje je voda ušla u dvorišta, mještani su se samoorganizirali, brane kuće vrećama s pijeskom, čiste propuste kanala. Najkritičnije je u selu Kutovi koje je odsječeno od ostatka Virovitičko-podravske županije.

Gospođa koju smo sreli uz rječicu Vučicu u mjestu Slavonske Bare, tuži se da su ljudi iz Hrvatskih voda orezivali drveće uz korito Vučice, no grane su ostale i sada nošene bujicom vode koja se slijeva s Papuka zaštopale propuste i njihove su kuće u vodi.

– Mještani s kojima sam razgovarao, bez obzira na ugrozu, optimistični su. Vele, kako može biti i gore. Trenutačno nije vrijeme za kritiku već pomaganje ugroženima, no ovakve situacije ćemo spriječiti većim ulaganjem u obranu od poplava. Osobno smatram da Hrvatske vode rade dobro, no upozoravao sam na sjednici saborskog Odbora za poljoprivredu da ne smanjujemo proračunski novac za mjere obrane od poplava. No vladajući me nisu slušali. Zato ih ponovno pozivam da zajedno osiguramo novac za obranu od poplave jer klimatske promjene su vidljive, ovakve će situacije biti sve češće, a šteta koja nastaje mnogostruko je veća od onoga što moramo uložiti u mjere obrane od poplava – rekao je saborski zastupnik i kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske za župana Virovitičko podravske županije Mate Vukušić.

