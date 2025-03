S obzirom na vremensku prognozu očekivalo se da će na području općine Crnac doći do poplava, no ovakva količina oborina koja je za sobom ostavila velike posljedice nije bila u planu. Potvrdio je to i načelnik Općine Crnac Mato Damjan na sastanku županijskog i općinskog Stožera civilne zaštite koji je održan danas u dopodnevnim satima. Priprema za moguće poplave, kako je rekao Damjan, započela je dan prije početka očekivanih oborina, a potrošeno je osam kamiona vreća.

– Pripremali smo vatrogasce, Civilna zaštita bila je u pripravi, vreće s pijeskom također su nam došle na vrijeme, no fronta je bila oko kilometar široka i voda je dolazila sa sve tri strane što se teško brani. Pokušavali smo zaštititi kuće, jednu po jednu, međutim u neke od njih voda je prodrla, prvenstveno u one starije- kroz temelje. Dvije obitelji smo morali evakuirati, evakuirana je i stoka gdje je bilo potrebno, tako da smo uistinu napravili sve što je bilo u našoj moći. Radili smo dan i noć kako bi u što je moguće većoj mjeri smanjili posljedice ovih poplava i moram se zahvaliti našim vatrogascima, vatrogascima DVD-a Veliki Rastovac, Hrvatskim vodama i svima koji su nam uskočili u pomoć. Iako se voda povlači, vremenska prognoza nam neide na ruku. Kiša je najavljena za danas, stoga moramo i dalje biti na oprezu i pratiti situaciju kako bi mogli reagirati u slučaju potrebe- rekao je Damjan.

Ovakve poplave ne sjećaju se niti najstariji mještani Crnca, što ne čudi jer poklopili su se ovih dana ekstremno visoki vodostaji na svim bujičnim vodotocima koji su došli i do svojih rekorda.

– Iznenađenje su nam bila naselja Đurđenovac i Bukvik koji su također poplavili, a na tim područjima nisu bila zabilježena ovakva događanja. Teška je situacija bila i u Šaptinovcima, Sušincu, Teodorovcu… Kanal Vojlovica jednostavno nije mogao primiti toliku količinu vode i moramo napraviti jednu dublju analizu kako bi vidjeli što možemo poduzeti da ovakvih poplava više ne dođe. S načelnikom smo također razgovarali o tome što napraviti, evakuirali smo sve ljude koji su bili u neposrednoj opasnosti od poplave, a danas ćemo dopremiti još jednu pumpu kako bi s poljoprivrednih površina mogli što prije otkloniti velike količine vode. Molim sve one koji su nam već uskočili u pomoć da i dalje budu u pripravnosti jer bi svako povećanje oborina moglo praviti problem. Vjerujem da će se za dan do dva situacija popraviti, popisat ćemo potom štete i pomoći najviše što možemo- rekao je Željko Kovačević, direktor VGO Osijek, koji je istaknuo i da, unatoč povijesnim investicijama u vodno gospodarstvo, ovakve situacije pokazuju kako je potrebno još i više ulagati u pojedine sustave.

U ovoj borbi od poplava utrošeno je 30 tisuća vreća, a prema riječima zamjenika virovitičko-podravskog župana i načelnika Stožera civilne zaštite VPŽ Marija Klementa, ima ih još dovoljno ukoliko se ukaže potreba za njima.

– Svi su dali svoj maksimum u obrani od poplave, a sada nam preostaje za vidjeti kolike su štete kako bi mogli poduzeti određene mjere. Cilj nam je sada otpremiti vodu do rijeke Drave, a i dalje moramo biti u pripravnosti za eventualna pogoršanja. Cijela Vatrogasna zajednica VPŽ je u pripravnosti i ako bude bilo potrebe u Crnac ćemo poslati dodatne snage za svu potrebnu pomoć- zaključio je Klement.

