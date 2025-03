U društvenom domu u Crkvarima održana je redovna, godišnja skupština Kulturno-umjetničkog društva Crkvari kojoj su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, direktor Komunalnog poduzeća Papuk d.o.o Tomislav Katalinić te predsjednik KUD-a Orahovica Viktor Čelant. Kroz izvješće o radu, predsjednik Ivica Podboj naglasio je kako se rad temeljio na nastupima i aktivnostima Muške pjevačke skupine.

– Naša Muška pjevačka skupina u protekloj je godini zabilježila čak 86 nastupa što je doista impozantna brojka posebno ako se uzme u obzir da su to ljudi treće životne dobi, od 60 godina na dalje. Ova je ekipa doista jako vrijedna i ne odustaje , a posebno zahvaljujem voditelju Viktoru Čelantu koji ih odlično vodi i priprema. U proteklom periodu skupina je snimila i dva spota za svoje nove pjesme, a bila i nositelj organizacije naše poznate manifestacije ”Stara jela za novo doba” koja je i ovoga puta bila na visokoj razini – rekao je Podboj.

Nakon ostalih izvješća te potom i usvajanja, predsjednik Podboj iznio je i plan rada za tekuće razdoblje u kojem je najvažniji segment proslava 30. godina Društva koji sobom nosi nekoliko sadržaja, a odlična vijest je i povratak folklornog sastava.

– U sklopu godišnjice u planu imamo nekoliko sadržaja, od promocija knjige 30. godina Društva pa sve do posebnog segmenta, a to je povratak naše prepoznatljive manifestacije Crkvaračko prelo. Želja nam je vratiti naš folklorni sastav, a već smo sada u potrazi za koreografom kako bi što prije krenuli s radom – rekao je Podboj.

Nakon usvajanja planova, pohvalu radu Društva dao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

– Ono što me posebno dojmilo bio je broj nastupa muške pjevačke skupine KUD-a Crkvari koji su već u poodmaklim godinama u prošloj godini skupili 86 nastupa, to je za svaku pohvalu i naklon. Čestitam im na svim odrađenim aktivnostima tijekom 2024.godine i zahvaljujem na odličnoj suradnji s Gradom, tu su uvijek kad treba, na sve se odazovu. Posebno me raduje ono što smo prije nekoliko dana dogovorili, a to je da zajedno vraćamo manifestaciju Crkvaračko prelo koja će se ove godine održati 21. prosinca, u periodu u kojem se godinama i održavalo, dakle u blagdansko vrijeme, uoči Božića. Kulturna baština je bogata na orahovačkom području, ima dugu i lijepu povijest i zato moramo svi zajedno dati sve od sebe da ju očuvamo – zaključio je Rister.

(icv.hr, vg)