Od danas je u rad puštena bazna stanica mobilne mreže A1 Hrvatska u Slatinskom Drenovcu, naselju koje nikada dosad nije imalo mobilni signal! Ovaj važan korak donosi potpunu promjenu za svakodnevni život mještana jer od sada su stalno povezani s obitelji, službama i svijetom oko sebe.

Tako više nema potrebe za traženjem signala ili putovanjem do obližnjih mjesta samo kako bi se obavio jedan telefonski poziv, no, značaj ove bazne stanice nadilazi lokalne okvire. Slatinski Drenovac je ulazna točka u Park prirode Papuk, a novi signal osigurava pokrivenost i u nekim dijelovima Papuka koji su do sada bili potpuno digitalno nedostupni. Za sve turiste, planinare, bicikliste i posjetitelje ovo znači veću sigurnost, lakši pristup informacijama, navigaciju, dijeljenje doživljaja i bolju povezanost u prirodi.

– Posebno je važno istaknuti i buduću ulogu ove povezanosti za Posjetiteljski centar koji se uskoro otvara u selu – mobilna mreža omogućit će bolju organizaciju, vođenje edukacija, promociju sadržaja te digitalne interakcije s gostima iz cijelog svijeta. Od danas, Slatinski Drenovac i dijelovi Papuka postaju dostupni i povezani kao nikada prije. Hvala svima koji su doprinijeli ovom projektu, a posebno A1 Hrvatska na partnerstvu i tehničkoj podršci- poručili su iz Općine Čačinci.

(icv.hr, Općina Čačinci)