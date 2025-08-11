Tradicionalno na blagdan svetog Lovre, nebeskog zaštitnika svoga mjesta, Kulturno-umjetničko društvo, Mjesni odbor i Dobrovoljno vatrogasno društvo Crkvari organizirali su 11. manifestaciju ”Stara jela za novo doba”. Riječ je o manifestaciji u kojoj domaći kuhari amateri pripremaju stara slavonska jela i slastice, baš onako kako su to radili naši stari.

Tako je 14 ekipa kuhara iz cijele Slavonije pripremalo više od 20 vrsta jela, na starom štednjaku na drva pekla se kobasica i kruh na ploči, kuhao se domaći pileći paprikaš, zapečeni i domaći kuhani grah, knedle sa šljivama, kiseli kupus s buncekom, čobanac, domaća svinjska jetrica s bijelim lukom, a bilo je tu i ribljih jela poput šarana na rašljama i mnoštvo drugih jela. Domaćice su pripremale salenjake, buhtle, poderane gaće, domaću gužvaru s makom i orasima, pitu od jabuka i druge. Bilo je i kuhanog kukuruza i tzv. pečenjaka, langošica, a točka na “i” što se tiče jela bio je ručak za sve sudionike i goste – domaća sarma.

Uz mnoštvo jela, prava slavonska zabava ne bi bila potpuna bez dobre glazbe, pa su tako veliki broj nazočnih zabavljale pjevačke skupine: domaća muška iz KUD-a Crkvari i mješoviti pjevački zbor KUD-a Orahovica, zatim Pjevačka skupina Drumarice iz Brodskog Stupnika te MPS Drenjanci iz KUD-a Drenje iz istoimenog mjesta pokraj Đakova.

Nazočnima se na otvorenju prvo obratio predsjednik KUD-a Crkvari i dopredsjednik DVD-a Ivica Podboj istaknuvši važnost ovog događaja.

– Naši stari pripremali su domaća, skromna, ali iznimno zdrava jela i na to smo ponosni i to smo htjeli prikazati. Pripremljen je velik broj jela i slastica. Nadam se da su svi uživali, a posebno mladi, da su kušali što više jela i uvjerili se što je zdravo i dobro. Hvala od srca svima koji su došli i kuhali, naših gostima pjevačima i Gradu Orahovici kao generalnom pokrovitelju – rekao je Podboj.

Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Orahovice Milan Babac.

– Kako kažu, bolje da umre selo nego običaji i baš zato je prelijepo vidjeti ove stare običaje pripremanja hrane u kojoj su naši stari uživali. Hvala organizatoru koji je neumoran u čuvanju naše slavonske tradicije i kulturne baštine, a mi kao Grad smo uvijek tu da to podržimo kako i zaslužuje – rekao je Babac.

Jela su doista bila ukusna, a kuhari su uživali pripremajući ih.

– Posjetiteljima je posebno bilo zanimljivo kada smo na velikoj plotni pekli domaći kruh i namazali ga s domaćom svinjskom mašću i bijelim lukom, uz to jeli domaću pečenu kobasicu ili pečenu šunku s jajima. Ne jede se to svaki dan, posebno naši mladi, tako da se nadam da smo im uspjeli dočarati kako se nekada jelo – kaže Matija Čejka iz Valenovca.

Domaći kuhar iz Crkvara, inače i predsjednik Mjesnog odbora, Marin Pejčević sa svojom ekipom kuhao je čak šest jela.

– Pripremali smo klasični domaći zapečeni grah, ali na glinenom tanjuru s domaćim kunićem i kobasicom, zatim prženu teleću jetricu s bijelim lukom, domaći kruh u glinenoj posudi te perket od divljeg zeca s pire krumpirom. Sve to na domaći način, po domaćoj recepturi. Svima je bilo ukusno – rekao je Marin.

Na kraju neizostavna je bila slavonska tamburica koju je zasvirao mladi tamburaški sastav Legija iz Našica, a organizatori su poručili da će iduće godine biti još veći broj ekipa i jela.

