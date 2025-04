Kada se u Hrvatskoj priča o enigmatici nezaobilazno je ime Orahovčanina Stjepana Varaždinca. Dugi niz godina ovaj sjajni Orahovčanin je u vrhu hrvatske enigmatike, autor nevjerojatnih zagonetki koje su objavljene u svim najprestižnijim hrvatskim enigmatskim časopisima.

Um Stjepana Varaždinca otišao je dalje, naime Stjepan već nekoliko godina sam smišlja nove oblike zagonetki, uglavnom u grani logike koje je pokazivao na natjecanjima i oduševio najbolje hrvatske i inozemne enigmatičare koji su tražili da iste budu na jednom mjesto.

Tako je Stjepan, uz pomoć svog velikog prijatelja, jednog od ponajboljih bosanskohercegovačkih enigmatičara Nedeljka Nedića, odlučio ukoričiti svoje unikatne zagonetke u knjigu od 60 stranica.

-Dugo sam svog prijatelja Stjepana nagovarao da to ukoričimo jer se radi doista o vrhunskim zagonetkama kakvih nigdje nema u svijetu. Kada smo ipak došli do toga da on složi knjigu pozvao me da mu budem glavni urednik što sam odmah prihvatio i predložio mu da se knjiga zove STVARni Noviteti. Naime, njegov pseudonim u svijetu enigmatike je STVAR – ST od Stjepan i VAR od Varaždinac i zato sam predložio navedeno ime koje je on odmah i prihvatio. Drago mi je da smo ovo uradili jer sam je izdao 68 knjiga u enigmatici i znam što to znači za jednog enigmatičara. Vjerujem da je ovo samo jedan u nizu Stjepanovih objavljenih uradaka – rekao je glavni urednik STVARnih Noviteta Nedeljko Nedić.

O svojoj knjizi ukratko je rekao i sam autor, Stjepan Varaždinac.

-Enigmatika je moj život, uživam u sastavljanju svake zagonetke, to me ispunjava zato to i radim. Uvijek težim nečem novom u enigmatici i tako je krenula ova priča noviteta, a iskreno nisam uopće razmišljao o knjizi, ali ipak na nagovor prijatelja sam odlučio učiniti i taj korak. Iskreno, sada mi je drago da je knjiga izašla i svima enigmatičara bit će podijeljena na Državnom SOZAH-u u Orahovici u rujnu ove godine – rekao je Varaždinac.

(icv.hr, vg)