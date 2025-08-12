Donjoj Pištani bila je domaćin svog tradicionalnog 11. Malonogometnog “Turnir ulica”, u organizaciji Mjesnog odbora ovog orahovačkog prigradskog naselja te u sklopu blagdana njegove nebeske zaštitnice Velike Gospe i Dana mjesnog odbora.

U sklopu otvaranja turnira predsjednik Mjesnog odbora Donja Pištana Milorad Dević zahvalio je svima na dolasku u velikom broju te Gradu Orahovici i Zajednici športskih udruga na potpori, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Predsjednik ZŠU grada Stjepan Dujmić pohvalio je organizatora na ovom događaju koji, kako je rekao, okuplja sve generacije mjesta i okolice.

Gradonačelnik Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na dolasku, naglasivši kako mu je iznimno drago što se ovakvi događaji održavaju iz godine u godinu te što okupljaju cijelu zajednicu u sportskom i prijateljskom duhu.

– Uloženo je puno truda, volje i ljubavi kako bi ovaj turnir svake godine bio sve bolji. Ovakva događanja nisu važna samo zbog sporta, već i zbog druženja, zajedništva i očuvanja naših običaja. Ponosan sam što moja Donja Pištana njeguje ovu tradiciju i što grad Orahovica može pružiti potporu u njezinu održavanju – rekao je gradonačelnik Babac.

Na turniru su nastupile četiri ekipe i to donjopištanačkih ulica, Stjepana Radića, bana Jelačića na ovom turniru nazvana Grobljanska jer vodi prema mjesnom groblju i Riječne te momčad iz susjednog Bukvika.

Prvo mjesto na kraju je osvojila Ulica bana Jelačića – Grobljanska ulica, drugo Bukvik, treće Stjepana Radića, a četvrto Riječna ulica.

Najboljim igračem proglašen je Dragoslav Poljak, najbolji strijelac bio je Marin Zuanović, a titulu najboljeg vratara ponio je Jan Kovač. U mlađoj kategoriji natjecale su se dvije ekipe, a svi sudionici nagrađeni su medaljama.

Najmlađi igrač bio je Jakov Žagar, najboljim vratarem proglašen je Nino Troha, najboljim igračem Sanja Kovač, dok je nagradu za fair play osvojio Gabriel Džajkić.

U seniorskoj konkurenciji nagrađen je i najstariji sudionika Dragoslav Poljak. Na kraju turnira održano je i natjecanje u bacanju kamena s ramena, u kojem je prvo mjesto pripalo Šimi Kojiću, drugo Janu Kovaču, a treće Ivici Šalkoviću.

