Subota je donijela posebnu priču u Orahovici, a sve zahvaljujući tvrtki Radlovac. Naime, danas je u pogon premijerno pušten zip line, nova i velika turistička atrakcija pod Papukom i Krndijom. Ova tvrtka više nego uspješno u Orahovici radi okruglo 130 godina, a unazad 15-ak godina ima odličnu viziju promocije turizma u gradu. Prvo su pokrenuli arheološko istraživanje Kurije Hercegovac, napravili jezero Hercegovac, a sada je uz njega u pogon pušten zip line i otvoren kafić.

Prvi najhrabriji građani spustili su se zip lineom kroz dvije linije. Prva naime ide s vrha stijene i spušta se na točku iznad jezera i potom kreće druga preko jezera i spušta se neposredno kod kafića. Kažu kako je ovo nešto što se mora doživjeti.

– Adrenalin i pogled na jezero dok juriš uz stijene – neprocjenjivo, a tek onda kada kliziš iznad samog jezera, stvarno prelijepo. Svaka čast Radlovcu na ovome, ovo je nešto što rijetko tko ima i što će Orahovicu učiniti još posebnijom– rekao je jedan od prvih “putnika” Robert Hofman iz Orahovice.

Direktor Radlovca Nenad Sabljak nije skidao osmijeh s lica, ali kao i uvijek bio je prepoznatljivo skroman iako su on i njegov tim napravili čudo.

– Lijepo je sve ovo vidjeti. Dugo smo to pripremali i sada to imamo. Nakon punih 130 godina, koliko tvrtka u gradu radi, željeli smo nešto dati gradu i ljudima, da se ne misli da samo razbijamo stijene i eksploatiramo. Ovo je naš doprinos turizmu ovog kraja koji je sam po sebi mamac jer ove ljepote pod Papukom su destinacija za poželjeti– rekao je Sabljak.

Tih prvih par grupa činili su i mladi i oni nešto stariji, i muški i ženski, a svi su htjeli probati i uživali. Od slijedeće subote kreće i službeni rad zip line, a radit će od srijede do nedjelje uz cijenu ulaznice od 20 eura. Treba naglasiti da je radno vrijeme u srijedu i četvrtak od 7 do 15, a u petak, subotu i nedjelju od 11 do 19 sati.

(icv.hr, vg)